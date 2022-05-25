Гаубицы Caesar – уже на передовой: Залужный показал, как работает смертоносное оружие

Вооруженные силы Украины получили мощное оружие – самоходные артиллерийские установки Caesar. Наши защитники уже овладели и эффективно применяются на передовой.

Защитники овладели оружием за 2 – 3 часа

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что наши артиллеристы очень быстро научились применять современное оружие – всего несколько часов понадобилось нашим защитникам.

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Гаубицы Caesar уже на передовой. Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически через 2 – 3 часа. Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей победы,

– написал Залужный.

Что это за оружие

Залужный объяснил, что Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 километров и более от линии фронта с высокой точностью.

На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага,

– добавил Залужный.

Эти САУ (самоходная артиллерийская установка) на колесном шасси – это делает их мобильными и маневренными.

Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую быстрострельность – 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы.

Может использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 миллиметров, применяемых в странах НАТО.

Caesar обеспечивает живучесть экипажа и удобные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь,

– подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, что направила украинским силам самоходные артиллерийские установки Caesar Франция.

Артиллеристы овладели новейшими гаубицами "Caesar" и уже выбивают ими кафиров на передовой / Фото Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Важно! Несмотря на то, что у Украины огромная поддержка цивилизованных стран и получает немало качественного и нужного вооружения от партнеров, до сих пор есть то, чего нам не предоставили, но эта необходимость очень высока.

Украина сейчас больше всего нуждается в реактивных системах залпового огня MLRS. По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, именно это оружие может помочь украинской армии.

Украинские защитники уже доказали свою боеспособность и феноменальные умения овладевать новым вооружением в кратчайшие сроки, поэтому реактивные системы залпового огня смогут значительно улучшить ситуацию на фронте и приблизить нашу победу, а главное – спасти тысячи жизней.

Актуально о том, какое оружие получит Украина от партнеров

После встречи "Рамштайн-2" 20 стран объявили о новых пакетах помощи безопасности Украине, включая критически необходимое вооружение. Италия, Греция, Норвегия и Польша объявили новые поставки оружия и боеприпасов для ВСУ. А Дания предоставит противокорабельные ракеты Гарпун и пусковые установки к ним.

Также Олаф Шольц рассказал, что Германия передаст Украине летальное оружие . Канцлер Германии объяснил, что их государство закупит для Украины оружие у производителей.

В то же время, Канада закупила 20 тысяч артиллерийских снарядов стандарта НАТО для Украины, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России. Их пошлют вместе с новыми гаубицами М-777, которые Канада уже предварительно пообещала Украине.

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