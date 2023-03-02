Гаубицы FH-70 будут уничтожать врага: видео учений ВСУ в Эстонии

Военные ВСУ овладели новым видом оружия натовского образца – гаубицами FH-70. У украинских защитников богатый опыт работы с советскими системами вооружений, поэтому обучение длилось всего 2 недели.

В Эстонии завершились учения украинских артиллеристов на гаубицах FH-70. Последний этап тренировок показали на эстонском телевидении, информирует 24 Канал.

Читайте также: Франция может передать Украине истребители Mirage 2000

Как проходили учения украинских военных

Эстонские специалисты отметили профессионализм ВСУ, поэтому и срок обучения оказался короче, чем планировалось в начале.

У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает,

– заявил подполковник, командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.

"Боги войны" отзываются об этом виде пушек очень положительно. Один из военнослужащих ВСУ подчеркивает, что качество гаубиц FH-70 гораздо лучше, чем у предыдущих.

Есть разница в качестве оружия, – военный ВСУ

Это примерно как ездить на "Жигулях" и на Mercedes. Смысл остается прежним, пушка она и есть пушка. Некоторые нюансы, конечно, есть, но в целом все идентично. Отличается только качество,

– говорит военнослужащий с позывным "Шрек".

Это уже пятая группа украинских артиллеристов, которая проходит обучение в Эстонии.

Что представляет собой гаубица FH-70?

Гаубица FH-70 – это самоходная установка, которая отличается от советских образцов и более мощным 155 калибром. Это универсальный стандарт НАТО, поэтому у ВСУ будет меньше проблем с боекомплектом.

В ближайшие дни военные отправятся обратно в Украину, однако оружие сразу на фронте не появится. По словам артиллеристов, им еще предстоит провести учения для собратьев, которые не смогли посетить их в Эстонии. Однако украинские защитники считают, что проблем с этим не возникнет.

Украинские военные осваивают гаубицу FH-70: смотрите видео

На какой технике еще учатся ВСУ