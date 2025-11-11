Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что медики говорят о газовой гангрене?
Вследствие постоянных российских обстрелов беспилотниками осуществить эвакуацию почти невозможно. Это создает условия, которые вызывают всплеск инфекций. Количество таких случаев растет с тревожной скоростью, и врачи сталкиваются с патологиями, которых раньше не видели.
Один из медиков объяснил, что к ним доставляют военных, которые получили ранения несколько недель назад и находились в подземных стабилизационных пунктах, где врачи могли только поддерживать их жизнь.
Мы наблюдаем осложнения травм, которых никто из живых людей никогда не видел в военное время,
– говорит иностранный волонтер-медик в Запорожской области Алекс.
Газовая гангрена – это тяжелое инфекционное заболевание мышц, вызванное преимущественно бактериями Clostridium, названными так из-за пузырьков газа, образующихся под кожей. В отличие от обычной гангрены, которая развивается медленнее из-за плохого кровоснабжения, газовая гангрена возникает после глубоких травматических повреждений, таких как огнестрельные или взрывные раны.
Болезнь исторически связана с Первой мировой войной из-за уникального сочетания условий на поле боя, тяжелых травм и ограниченной медицинской помощи.
Исторически это считается явлением эпохи Первой мировой войны. С тех пор он стал намного реже, главным образом благодаря раннему очищению ран, своевременному хирургическому вмешательству, антибиотикам и лучшему лечению ран,
– рассказал Аластер Бивен, ортопед-консультант и медицинский офицер 202-го полевого госпиталя, который служил в Афганистане.
Лечение газовой гангрены является крайне сложным. Старший преподаватель микробиологии Кингс-Колледжа Лондона Линдси Эдвардс объяснила, что обычно требуется хирургическое очищение раны, удаление инфицированных тканей и внутривенное введение сильных антибиотиков.
Во время Второй мировой войны введение антибиотиков резко снизило смертность от инфекций, полученных на поле боя. Однако сегодня в Украине проблемы с эвакуацией и антибиотиками приводят к возрождению болезней, которые когда-то считались вымершими.
По словам Алекса, команды хирургов сейчас готовы предоставить необходимое лечение, которое спасает жизни, но ждут пациентов часами, поскольку эвакуация является слишком сложной.
"Мы видим все больше людей с травмами, которые должны быть излечимыми, – например, ампутации или случаи, когда кто-то просто нуждается в переливании крови, – которые умирают на поле боя. Многие из них не могут быть эвакуированы вовремя и просто не выживают", – рассказал иностранный волонтер-медик в Запорожской области.
К слову, российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Покровск в Донецкой области. В городе находится более 300 российских оккупантов. Известно, что с начала ноября ВСУ ликвидировали в Покровске 162 россиян, еще 39 ранены, привлечены различные подразделения Сил обороны для зачистки города.
Во вторник, 11 ноября, враг обстрелял Харьковскую область. Россия атаковала критическую инфраструктуру в Лозовской территориальной громаде, что повлекло аварийные отключения электроэнергии.
Кроме того, военнослужащий Сил ТрО ВСУ, политический эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в центральном военном округе России за год зафиксировано более 600 смертей из-за служебной халатности, хаоса и антисанитарии, что влияет на боеспособность армии.
По его словам, такие проблемы влияют на общую боеспособность российской армии. Они являются признаком деморализации оккупационного войска.