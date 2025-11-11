Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что медики говорят о газовой гангрене?

Вследствие постоянных российских обстрелов беспилотниками осуществить эвакуацию почти невозможно. Это создает условия, которые вызывают всплеск инфекций. Количество таких случаев растет с тревожной скоростью, и врачи сталкиваются с патологиями, которых раньше не видели.

Один из медиков объяснил, что к ним доставляют военных, которые получили ранения несколько недель назад и находились в подземных стабилизационных пунктах, где врачи могли только поддерживать их жизнь.

Мы наблюдаем осложнения травм, которых никто из живых людей никогда не видел в военное время,

– говорит иностранный волонтер-медик в Запорожской области Алекс.

Газовая гангрена – это тяжелое инфекционное заболевание мышц, вызванное преимущественно бактериями Clostridium, названными так из-за пузырьков газа, образующихся под кожей. В отличие от обычной гангрены, которая развивается медленнее из-за плохого кровоснабжения, газовая гангрена возникает после глубоких травматических повреждений, таких как огнестрельные или взрывные раны.

Болезнь исторически связана с Первой мировой войной из-за уникального сочетания условий на поле боя, тяжелых травм и ограниченной медицинской помощи.

Исторически это считается явлением эпохи Первой мировой войны. С тех пор он стал намного реже, главным образом благодаря раннему очищению ран, своевременному хирургическому вмешательству, антибиотикам и лучшему лечению ран,

– рассказал Аластер Бивен, ортопед-консультант и медицинский офицер 202-го полевого госпиталя, который служил в Афганистане.

Лечение газовой гангрены является крайне сложным. Старший преподаватель микробиологии Кингс-Колледжа Лондона Линдси Эдвардс объяснила, что обычно требуется хирургическое очищение раны, удаление инфицированных тканей и внутривенное введение сильных антибиотиков.

Во время Второй мировой войны введение антибиотиков резко снизило смертность от инфекций, полученных на поле боя. Однако сегодня в Украине проблемы с эвакуацией и антибиотиками приводят к возрождению болезней, которые когда-то считались вымершими.

По словам Алекса, команды хирургов сейчас готовы предоставить необходимое лечение, которое спасает жизни, но ждут пациентов часами, поскольку эвакуация является слишком сложной.

"Мы видим все больше людей с травмами, которые должны быть излечимыми, – например, ампутации или случаи, когда кто-то просто нуждается в переливании крови, – которые умирают на поле боя. Многие из них не могут быть эвакуированы вовремя и просто не выживают", – рассказал иностранный волонтер-медик в Запорожской области.

Важно! 24 Канал пытается получить комментарий у Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. При наличии новой информации материал будет обновлен.

