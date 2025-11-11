Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що медики кажуть про газову гангрену?

Унаслідок постійних російських обстрілів безпілотниками здійснити евакуацію майже неможливо. Це створює умови, які спричиняють сплеск інфекцій. Кількість таких випадків зростає з тривожною швидкістю, і лікарі зіштовхуються з патологіями, яких раніше не бачили.

Один з медиків пояснив, що до них доправляють військових, які отримали поранення кілька тижнів тому і перебували у підземних стабілізаційних пунктах, де лікарі могли лише підтримувати їхнє життя.

Ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніхто з живих людей ніколи не бачив у воєнний час,

– каже іноземний волонтер-медик у Запорізькій області Алекс.

Газова гангрена – це важке інфекційне захворювання м'язів, спричинене переважно бактеріями Clostridium, названими так через бульбашки газу, що утворюються під шкірою. На відміну від звичайної гангрени, яка розвивається повільніше через погане кровопостачання, газова гангрена виникає після глибоких травматичних ушкоджень, таких як вогнепальні або вибухові рани.

Хвороба історично пов'язана з Першою світовою війною через унікальне поєднання умов на полі бою, важких травм та обмеженої медичної допомоги.

Історично це вважається явищем епохи Першої світової війни. З того часу він став набагато рідшим, головним чином завдяки ранньому очищенню ран, своєчасному хірургічному втручанню, антибіотикам та кращому лікуванню ран,

– розповів Аластер Бівен, ортопед-консультант та медичний офіцер 202-го польового госпіталю, який служив в Афганістані.

Лікування газової гангрени є вкрай складним. Старший викладач мікробіології Кінгс-Коледжу Лондона Ліндсі Едвардс пояснила, що зазвичай потрібні хірургічне очищення рани, видалення інфікованих тканин та внутрішньовенне введення сильних антибіотиків.

Під час Другої світової війни введення антибіотиків різко знизило смертність від інфекцій, отриманих на полі бою. Однак сьогодні в Україні проблеми з евакуацією та антибіотиками призводять до відродження хвороб, які колись вважалися вимерлими.

За словами Алекса, команди хірургів зараз готові надати необхідне лікування, яке рятує життя, але чекають на пацієнтів годинами, оскільки евакуація є надто складною.

"Ми бачимо все більше людей з травмами, які повинні бути виліковними, – наприклад, ампутації або випадки, коли хтось просто потребує переливання крові, – які помирають на полі бою. Багато з них не можуть бути евакуйовані вчасно і просто не виживають", – розповів іноземний волонтер-медик у Запорізькій області.

