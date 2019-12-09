Газовые переговоры: "Нафтогаз" не откажется от требований к "Газпрому", – СМИ

"Нафтогаз" не будет отказываться от своих требований к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже. Если в Париже на встрече в рамках нормандского формата примут решение, оно должно пройти процедуру согласования.

От своих требований без замены "Нафтогаз" не откажется ни при каких обстоятельствах, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в компании.

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"Готовое решение относительно обмена требований "Нафтогаза" по прошлому и текущему арбитражу на что-то равноценное не наработано", – цитирует издание слова источника.

Собеседник также отметил, что исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в составе делегации в Париже будет участвовать как представитель, который ведет переговоры по заключению долгосрочного контракта.

Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба потребуют согласования как минимум правления ("Нафтогаза" – 24 канал), а как максимум – акционера,

– пишет издание.

Отметим, с российской стороны на нормандский саммит поедут глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак, пишут российские СМИ. Переговоры по газовым вопросам могут состояться в рамках двусторонней встречи президента Владимира Зеленского и лидера страны-агрессора Владимира Путина.

Важно! Сама встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву). После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Первая личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, состоится поздно вечером. Все, что нужно знать о ней, – здесь.

На каком этапе газовые переговоры между Украиной и Россией:

Они продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний истекает 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

Кроме трехсторонних переговоров, участниками которых являются Украина, Россия и Еврокомиссия, произошли еще двусторонние переговоры.

Так, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры относительно "сотрудничества в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.