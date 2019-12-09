Газові переговори: "Нафтогаз" не відмовиться від вимог до "Газпрому", – ЗМІ

"Нафтогаз" не буде відмовлятися від своїх вимог до російського "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі. Якщо у Парижі на зустрічі у межах нормандського формату ухвалять рішення, воно має пройти процедуру погодження.

Від своїх вимог без заміни "Нафтогаз" не відмовиться за жодних обставин , про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в компанії.

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"Готового рішення щодо обміну вимог "Нафтогазу" за минулим і поточним арбітражами на щось рівноцінне не напрацьовано", – цитує видання слова джерела.

Співрозмовник також зазначив, що виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у складі делегації в Парижі братиме участь як представник, що веде переговори з укладення довгострокового контракту.

Очевидно, що будь-які значимі договори такого масштабу потребуватимуть погодження як мінімум правління ("Нафтогазу" – 24 канал), а як максимум – акціонера,

– пише видання.

Зазначимо, з російської сторони на нормандський саміт поїдуть глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Росії Олександр Новак, пишуть російські ЗМІ. Перемовини стосовно газових питань можуть відбутися у межах двосторонньої зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера країни-агресора Володимира Путіна.

Важливо! Сама зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом). Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Перша особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері. Усе, що треба знати про неї, – тут.

На якому етапі газові переговори між Україною та Росією:

Вони тривають. Договір мають укласти вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

Окрім тристоронніх переговорів, учасниками яких є Україна, Росія та Єврокомісія, відбулися ще двосторонні перемовини.

Так, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.