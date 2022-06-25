"Газовые вышки – это начало": в Крыму партизаны пугают оккупантов контрнаступлением ВСУ

На территории временно оккупированного Крыма распространяют постеры с изображением Керченского моста и надписью "Газовые вышки – это только начало".

В Крыму появились "предупреждения" оккупантам

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым. Похоже, что в Крыму уже сформировалось партизанское движение.

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В оккупированном Крыму активно распространяют самодельные постеры в дополнение к листовкам с цитатами Президента Украины Владимира Зеленского, где подчеркивают, что Крым – это Украина, о которых мы писали на прошлой неделе.

– говорится в сообщении.

Также появились изображения незаконного Керченского моста с надписью "Газовые вышки – это только начало" и сообщения оккупантам, что крымчане ждут контрнаступление ВСУ.

Больше всего таких плакатов замечено в городах Алушта, Симферополь и Керчь.

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Россия захватила обе буровые установки еще в 2014 году. Башни оставались на Одесском месторождении, расположенном ближе к материковой части Украины, чем к оккупированном Крыму. Поэтому в декабре 2015 года Россия отвела их поближе к полуострову. Буровую установку стали называть "вышками Бойко" из-за скандала с экс-министром энергетики Юрием Бойко. Украина переплатила за них 400 миллионов долларов.

Вероятный удар по "вышкам Бойко": коротко о главном

Преступные власти временно оккупированного Россией Крыма 20 июня сообщили об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза".

Псевдоголова оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что там проводили спасательную операцию, потому что в момент удара на установках якобы находились 110 человек. В российских СМИ сообщили, что не всем удалось спастись.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко подтвердил 24 каналу, что ВСУ действительно нанесли удар по "вышкам Бойко".

Он отметил, что там могли использовать ракетное оружие и авиацию. Башни серьезно повреждены, однако нужно дождаться официальных данных от командования ВСУ.

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