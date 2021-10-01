"Газпром" не имеет права на сертификацию "Северного потока-2", – советница Витренко
Источник:24 канал
Для запуска газопровода "Северный поток-2" нужно пройти процедуру сертификации. Ее уже запустили 8 сентября, когда "Газпром" подал весь пакет документов.
Российский газопровод не соответствует европейскому законодательству. Об этом в авторской программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале сказала советница главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук.
Обратите внимание Венгрия сыграла роль российского Троянского коня, – советник главы "Нафтогаза"
"Мы считаем, что "Газпром" не имеет права на сертификацию "Северного потока-2" для того, чтобы он заработал", – отметила Залищук.
Сколько времени будет проходить сертификация
Она объяснила, что есть 4 месяца, когда немецкий энергорегулятор должен сказать свое слово. В течение 2 месяцев Европейская комиссия должна оценить это решение.
Плюс, 2 месяца для Европейской комиссии, если найдутся третьи заинтересованные стороны, например, Украина, которая захочет принять участие в этом процессе. И потом еще 2 месяца, когда немецкий регулятор, приняв это мнение во внимание, окончательно примет свое решение.
"Этот процесс может длиться примерно 10 месяцев. Если каждый из игроков по максимуму использует свои дедлайны", – отметила Залищук.
Последние новости о "Северном потоке-2"
- В начале сентября Россия заявила, что закончила строительство своего газопровода.
- Как объяснила советница главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль, запуск "Северного потока-2" не будет возможен без сертификации.
- Юрий Витренко сообщил, что транзит газа через наше государство – обязательное условие сертификации российского газопровода.
- Кстати, США могут ввести санкции против "Северного потока-2" в декабре.