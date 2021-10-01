"Газпром" не имеет права на сертификацию "Северного потока-2", – советница Витренко

Для запуска газопровода "Северный поток-2" нужно пройти процедуру сертификации. Ее уже запустили 8 сентября, когда "Газпром" подал весь пакет документов.

Российский газопровод не соответствует европейскому законодательству. Об этом в авторской программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале сказала советница главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук.

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"Мы считаем, что "Газпром" не имеет права на сертификацию "Северного потока-2" для того, чтобы он заработал", – отметила Залищук.

Сколько времени будет проходить сертификация

Она объяснила, что есть 4 месяца, когда немецкий энергорегулятор должен сказать свое слово. В течение 2 месяцев Европейская комиссия должна оценить это решение.

Плюс, 2 месяца для Европейской комиссии, если найдутся третьи заинтересованные стороны, например, Украина, которая захочет принять участие в этом процессе. И потом еще 2 месяца, когда немецкий регулятор, приняв это мнение во внимание, окончательно примет свое решение. Светлана Залищук Советница главы "Нафтогаза"

"Этот процесс может длиться примерно 10 месяцев. Если каждый из игроков по максимуму использует свои дедлайны", – отметила Залищук.

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