Ролик "газпрома" о "лютой зиме в Европе" снимали в Красноярске, где нет газового отопления

Авторы пропагандистского ролика очень хотели запугать Европу люто холодной зимой без российского газа. Однако выбрали для этого город богатого газом государства, который и сам страдает без голубого топлива.

В социальных сетях россияне пробуют распространять ролик якобы снятый "газпромом", на котором красноречивыми кадрами изображают будущее стран Европы без топлива энергетической компании. Но есть один аспект.

Больше об этом В "газпроме" попытались напугать Европу клипом о "сумерках и снеге" – и эпично опозорились

Как россияне опозорились

По сюжету российская корпорация отключает подачу газа в Евросоюз. Так, в видео показывают европейские города, трубы "Северного потока" и солнечные батареи, а также кадры заснеженного города и реки.

Видео настолько нравится пропагандистам, что даже некоторые чиновники распространяют его на своих телеграм-страницах с ехидным "Ну, вы поняли".



Сообщение вице-губернатора Красноярского края / Скриншот

Однако они как-то упустили из виду, что в видео использованы кадры зимнего Красноярска. Как отмечают сами красноярские журналисты, это город, который вообще никогда не был газифицирован.

Ролик о "газпроме", который завирусился, выглядит как насмешка над красноярцами,

– возмутился крупнейший местный телеграм-канал "Борус".

Красноярск – один из самых больших городов россии, город-миллионник. Это самый большой экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.

Кроме того, что город страдает от холода, в нем ужасная экологическая ситуация. Настолько, что там регулярно вводят режим "черного неба". Губернатор Александр Усс причиной называл не только крупные промышленные предприятия, но и частные дома с печным отоплением.

Жители Красноярска неоднократно выходили на акции протеста с требованием газифицировать ТЭЦ, отправить в отставку губернатора УСА и сократить выбросы заводов. Однако ответная мощная власть, которая может чуть не приговорить к вечным холодам Европу, в феврале 2022 года на региональном собрании просто отказалась обсуждать эту проблему.

Также интересно Зимний поход кремля – оставит ли россия без газа: разговор с Михаилом Шейтельманом

Газовый шантаж россии: что известно

Россия сократила поставки газа в Европу после вторжения в Украину, из-за чего цены на газ "прыгнули" вверх.

В россии систематически не придерживаются обязательств по энергетическим контрактам и время от времени останавливают снабжение по "Северному потоку". В сентябре кремль снова пригрозил повышением цен на голубое топливо.

Россия уже открыто заявила, что остановка "Северного потока-1" связана с санкциями Запада. Там намекали, что снятие ограничений "поможет" возобновить работу.

Страны Европы пытаются найти альтернативные источники поставок, поскольку они стремятся заполнить хранилища газа на зиму. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони отметил, что европейцы готовы к разным вариантам и "не боятся решений путина".

Обратите внимание – план путина шантажировать газом не сработал: смотрите видео