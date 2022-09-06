Ролик "газпрома" о "лютой зиме в Европе" снимали в Красноярске, где нет газового отопления

6 сентября 2022 , 16:04
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Авторы пропагандистского ролика очень хотели запугать Европу люто холодной зимой без российского газа. Однако выбрали для этого город богатого газом государства, который и сам страдает без голубого топлива.

В социальных сетях россияне пробуют распространять ролик якобы снятый "газпромом", на котором красноречивыми кадрами изображают будущее стран Европы без топлива энергетической компании. Но есть один аспект.

Больше об этом В "газпроме" попытались напугать Европу клипом о "сумерках и снеге" – и эпично опозорились

Как россияне опозорились

По сюжету российская корпорация отключает подачу газа в Евросоюз. Так, в видео показывают европейские города, трубы "Северного потока" и солнечные батареи, а также кадры заснеженного города и реки.

Видео настолько нравится пропагандистам, что даже некоторые чиновники распространяют его на своих телеграм-страницах с ехидным "Ну, вы поняли".


Сообщение вице-губернатора Красноярского края / Скриншот

Однако они как-то упустили из виду, что в видео использованы кадры зимнего Красноярска. Как отмечают сами красноярские журналисты, это город, который вообще никогда не был газифицирован.

Ролик о "газпроме", который завирусился, выглядит как насмешка над красноярцами,
– возмутился крупнейший местный телеграм-канал "Борус".

Обратите внимание! Красноярск – один из самых больших городов россии, город-миллионник. Это самый большой экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.

Кроме того, что город страдает от холода, в нем ужасная экологическая ситуация. Настолько, что там регулярно вводят режим "черного неба". Губернатор Александр Усс причиной называл не только крупные промышленные предприятия, но и частные дома с печным отоплением.

Жители Красноярска неоднократно выходили на акции протеста с требованием газифицировать ТЭЦ, отправить в отставку губернатора УСА и сократить выбросы заводов. Однако ответная мощная власть, которая может чуть не приговорить к вечным холодам Европу, в феврале 2022 года на региональном собрании просто отказалась обсуждать эту проблему.

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Газовый шантаж россии: что известно

  • Россия сократила поставки газа в Европу после вторжения в Украину, из-за чего цены на газ "прыгнули" вверх.
  • В россии систематически не придерживаются обязательств по энергетическим контрактам и время от времени останавливают снабжение по "Северному потоку". В сентябре кремль снова пригрозил повышением цен на голубое топливо.
  • Россия уже открыто заявила, что остановка "Северного потока-1" связана с санкциями Запада. Там намекали, что снятие ограничений "поможет" возобновить работу.
  • Страны Европы пытаются найти альтернативные источники поставок, поскольку они стремятся заполнить хранилища газа на зиму. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони отметил, что европейцы готовы к разным вариантам и "не боятся решений путина".

Обратите внимание – план путина шантажировать газом не сработал: смотрите видео

 

Автор: Юлія Якубова