В "газпроме" попытались напугать Европу клипом о "сумерках и снеге" – и эпично опозорились

В россии еще раз пробили дно. В этот раз "газпром" решил испугать Европу "ледниковым периодом", который они якобы могут устроить, перекрыв газ.

Позорное видео разлетелось по сети. Интересно, что для этого использовали песню Юрия Визбора "А зима будет большая" в исполнении его внучки Варвары, но смысл композиции подменили – буквально на противоположный.

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Как россияне в очередной раз опозорились

На видео россияне показали кадр, где "газпром" полностью перекрывает газ в Европу, из-за чего там начинается "ледниковый период". Над спецэффектами в россии могли бы еще поработать, потому что там просто показали кадры заснеженных европейских столиц, намекая, что зима близко, а газа якобы нет.

Только вот одна проблема, и она в музыкальном сопровождении. Дело в том, что и в оригинальных стихах Визбора, и в перепеве его внучки есть строка "плачет синяя россия". Здесь пословица "из песни слов не выкинешь" не действует – россия настолько хочет запугать Европу, что решила подменить смыслы композиции и таки выкинуть слова. Чем, собственно, сама себя подставила.

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Вот и еще одна беда для россии – "апокалипсис" в Европе отменяется

Безусловно, что на фоне полномасштабной войны Украины и россии следующая зима будет действительно тяжелой. Однако ситуация не столь катастрофическая, как это представляет россия. Скорее, сама россия не в лучшем положении.

Президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен еще в конце августа заявила, что газохранилища ЕС удалось заполнить на 80%, то есть досрочно, ведь такого показателя должны были бы достичь в ноябре.

Украина также активно готовится к приближению холодов. Кроме традиционных источников тепла, в Украине закупают генераторы и горючее для того, чтобы создавать пункты обогрева на случай, если россия решит вести энергетическую войну и бить по теплосетям. Также идет заготовка дров в отдельных городах на случай критических ситуаций, а украинцев призывают позаботиться о большем количестве теплой одежды и одеял.

Между тем "газовая империя" не может обеспечить голубым топливом собственное население. Пока кремль шантажирует всю Европу газом, значительный процент населения россии, включая живущих в городах, отапливают свои дома дровами, потому что большое количество населенных пунктов россии не газифицировано. Такая ситуация там была до вторжения и остается такой же и сейчас. Однако это не помешало россиянам сжигать газ, лишь бы он не попал в ЕС.

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