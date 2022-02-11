ГБР расследует попытку фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за ДТП с кортежем Ярославского. В ведомстве не исключают фальсификацию дела.

Об этом сообщил Алексей Сухачев, директор ГБР. Он подчеркнул, что ведомство немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.

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Почему говорят о попытке фальсификации дела

Утром после смертельного ДТП в полицию пришел мужчина, работающий в компании Ярославского. Он заявил, что был водителем автомобиля из кортежа бизнесмена и совершил преступление. В прокуратуру подали подозрение на этого человека. Впрочем, впоследствии правоохранители выяснили, что его и вообще могло не быть на месте аварии. Из-за этого уже уволили главу полиции Харьковщины.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что мужчина, признавшийся в совершении преступления, лжет. Мол, такое же мнение разделяют полицейские и прокуроры. Теперь это дело – на ее личном контроле.

Фамилии не имеют значения, – директор ГБР

Сухачев подчеркнул, что все расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно. Мол, исключений быть не должно – несмотря на фамилии, деньги, предыдущие достижения или должности. "Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", – заверил он.

Все производства будут тщательно расследованы. Настоящие виновники будут привлечены к ответственности,

– подчеркнул глава ГБР.

ДТП с кортежем Ярославского: что известно

Вечером 9 февраля автомобиль, который двигался в сторону Харькова, совершил наезд на пешехода. От полученных травм тот погиб на месте.

СМИ сразу же сообщили, что поблизости обнаружили номера авто из кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского.

После ДТП виновник не остановился и скрылся. Утром водитель предприятия Ярославского пришел и заявил, что это он был за рулем.

Полиция подготовила ему подозрение по статьям о нарушении правил безопасности дорожного движения, а также оставлении в опасности.

Выяснилось, что в момент ДТП он находился в другом месте. В то же время СМИ пишут, что бизнесмен часто сам водит авто.