ГБР завершило досудебное расследование по делу Петра Порошенко

Досудебное расследование по делу Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, завершено. Речь идет о деятельности экс-президента в 2014 – 2015 годах.

Соответствующую информацию в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела.

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ГБР о деле Порошенко

Досудебное расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. Когда завершится ознакомление, материалы передадут в суд. Больше информации нет,

– сообщили 24 Каналу в ГБР.

После направления обвинительного акта в отношении Петра Порошенко в суд, у него меняется статус – экс-президент становится обвиняемым.

Отметим, что в 2021 году Петру Порошенко вручили подозрение по двум статьям уголовного кодекса – "государственная измена" и "содействие деятельности террористических организаций". Речь идет о деле о покупке угля в "ДНР" и "ЛНР" в течение 2014 – 2015 годов. Тогда правоохранители заявляли, что сумма торгов достигала около 1,5 миллиарда долларов.

Дело Порошенко