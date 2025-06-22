Могут поразить цель глубоко под землей: что известно о бомбах, которые США сбросили на Иран
- США использовали бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для удара по ядерным объектам Ирана.
- Бомба способна проникать на глубину до 60 метров, но самый глубокий иранский объект Фордо расположен на глубине 80–90 метров, что может потребовать нескольких ударов.
Для удара по ядерным объектам Ирана США использовали противобункерные бомбы. Дональд Трамп заявил, что они полностью уничтожили цели. Между тем в Тегеране говорят лишь о незначительных повреждениях.
Как сообщали СМИ, ранее США не решались атаковать ядерные объекты, поскольку не были уверены в эффективности своих противобункерных бомб. Впрочем, в ночь на 22 июня они уже были применены для ударов по Ирану, передает 24 Канал.
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Бомбы – "разрушители бункеров"
Соединенные Штаты сбросили на ядерные объекты бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как "противобункерные".
Справка: MOP – это бомба весом 13 600 килограммов, из которых 2 700 килограмм – взрывчатка. Она имеет длину 6 метров и ширину – 80 сантиметров. Бомба несет большой взрывной заряд, который детонирует при достижении цели. Она изготовлена из высокопроизводительного стального сплава, что позволяет ей оставаться целой во время пробивания твердых материалов, таких как бетон и камень.
В ВВС США говорят, что эта бомба была создана для "уничтожения оружия массового поражения наших врагов, расположенного в хорошо защищенных объектах". Считается, что это единственный боеприпас, способный добраться до глубоко спрятанных объектов.
Бомба способна проникать на глубину до 60 метров в почву. Самый глубокий иранский объект Фордо расположен примерно на глубине 80–90 метров под землей. Поэтому для его поражения, вероятно, нужно нескольких ударов бомбами в том же месте.
К слову, бомбардировщики B-2 Spirit США – единственные самолеты, способные нести такие бомбы.