Могут поразить цель глубоко под землей: что известно о бомбах, которые США сбросили на Иран

Для удара по ядерным объектам Ирана США использовали противобункерные бомбы. Дональд Трамп заявил, что они полностью уничтожили цели. Между тем в Тегеране говорят лишь о незначительных повреждениях.

Как сообщали СМИ, ранее США не решались атаковать ядерные объекты, поскольку не были уверены в эффективности своих противобункерных бомб. Впрочем, в ночь на 22 июня они уже были применены для ударов по Ирану, передает 24 Канал.

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Бомбы – "разрушители бункеров"

Соединенные Штаты сбросили на ядерные объекты бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как "противобункерные".

Справка: MOP – это бомба весом 13 600 килограммов, из которых 2 700 килограмм – взрывчатка. Она имеет длину 6 метров и ширину – 80 сантиметров. Бомба несет большой взрывной заряд, который детонирует при достижении цели. Она изготовлена из высокопроизводительного стального сплава, что позволяет ей оставаться целой во время пробивания твердых материалов, таких как бетон и камень.

В ВВС США говорят, что эта бомба была создана для "уничтожения оружия массового поражения наших врагов, расположенного в хорошо защищенных объектах". Считается, что это единственный боеприпас, способный добраться до глубоко спрятанных объектов.

Бомба способна проникать на глубину до 60 метров в почву. Самый глубокий иранский объект Фордо расположен примерно на глубине 80–90 метров под землей. Поэтому для его поражения, вероятно, нужно нескольких ударов бомбами в том же месте.

К слову, бомбардировщики B-2 Spirit США – единственные самолеты, способные нести такие бомбы.