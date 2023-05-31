Вопрос организационный: могут ли базироваться истребители F-16 за границей
Передача F-16 Украине – вопрос времени. Равно как и овладение их украинскими пилотами. Впрочем, ведутся разговоры о размещении истребителей. Вероятно, они будут базироваться не в Украине, но здесь есть один нюанс.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. Он отметил меры защиты истребителей.
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Вопросы формальности
По словам Криволапа, если истребитель с вооружением и обслуживанием будет взлетать с территории Украины для выполнения своих военных миссий, то формально ничего не нарушается. Если же из другой страны – это может считаться вовлечением ее в военный конфликт.
Поэтому, я думаю, мы будем приземлять их где-нибудь здесь. Наши МиГ-29 и Су-24, Су-27 взлетают с наших аэродромов, мы их защищаем. Здесь нужно улучшить систему ПВО для того, чтобы снизить вероятность попадания. Это организационно-технический вопрос, который решается,
– объяснил эксперт по авиации.
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Заметьте, ранее в Воздушных силах отмечали на разработке комплексных мероприятий для маскировки и сохранения западной техники. Там понимают опасность атак и желание врага разведать размещение F-16. Однозначно все аэродромы будут прикрыты.
Истребители F-16: последние новости
- Военные эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы Украина может получить истребители F-16. Ранее сообщалось, что нашей стране нужно 4 эскадрильи, а это 48 единиц.
- Страны Запада уже сформировали авиационную коалицию, которая поможет и в обучении украинских пилотов. По оценкам американских экспертов на это может уйти меньше запланированного времени, то есть до 4 месяцев.
- F-16 дадут значительное преимущество в небе, но в первую очередь разрешат защитить Украину от воздушного терроризма россиян. Так, в Украине советские истребители 70-х годов, запчасти от которых остались в стране-агрессоре. В поисках новых возможностей для Воздушных сил Украина и партнеры решили, что необходимо переходить именно на линейку F — многоцелевые и модернизированные самолеты, к которым можно легко найти комплектующие.