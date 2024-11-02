Пришлось переехать оккупанта на автомобиле: как проходили бои за аэродром в Гостомеле

Полномасштабная война продолжается уже третий год и наши бойцы мужественно держат оборону. Однако встречали врага на совсем других рубежах.

Командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, где именно встречали врага 24 февраля. По его словам, часть бойцов подразделения находилась на Востоке, а другая часть – в Киеве и области.

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В 40 минутах езды от базы шли бои

Мамулашвили рассказал, что примерно за полчаса до начала полномасштабного вторжения они на своих машинах приехали к аэродрому в Гостомеле и именно там с другими подразделениями, а также с Нацгвардией, первыми встречали вертолеты врага на Киевщине.

На тот момент мы не были настолько обеспечены всем необходимым, не были готовы к войне таких масштабов. Честно скажу, я удивлялся тому факту, что в каких-то 40 минутах езды от нашей базы идут полноценные боевые действия,

– вспомнил боец.

Сначала военный даже подумал, что это были учения, однако реальность была иной. Это были российские Ка-52, из которых наносили удары. на тот момент они только ждали подвоза боеприпасов, поэтому тратить патроны приходилось очень экономно и подходить к этому с креативом.

Ударные вертолеты прикрывали транспортные с десантом. Нам надо было максимально мешать высадке. Ребята с РПГ залезали на крыши зданий, чтобы было более удобно сбивать авиацию. Противотанковыми гранатами лупили по вертолетам..

– объяснил Мамука.

Возвращались обратно без единого патрона

По словам военного, из-за нехватки боекомплекта все же пришлось отступить. Он вспомнил, что выезжали без единого патрона вообще, а нескольких оккупантов пришлось переехать собственной машиной, поскольку стрелять банально не было чем.

Уже потом, когда к аэродрому подтянули артиллерию, приехали дополнительные силы и привезли БК, началось отражение аэродрома. Он также отметил, что полноценно высадиться на нем грузовыми самолетами с техникой россияне так и не смогли.