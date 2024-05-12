Кроме Харьковщины: Зеленский рассказал о другом горячем направлении фронта и замысле врага

Владимир Зеленский заявил, что есть направления, кроме Харьковского, на которых также обостренная ситуация. В частности, говорится о Востоке Украины.

Президент Украины сказал, что россияне задумали атаковать в Харьковской области, чтобы растянуть наши силы. А также враги хотят подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться, пишет 24 Канал.

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Зеленский сказал, на каких участках обострена ситуация

Неизменное внимание также другим направлениям боевых действий – не менее обостренные сейчас донецкие направления... Покровское направление несмотря на все – наиболее жесткое,

– заявил Зеленский.

По данным президента:

только за эти сутки на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений;

также жесткими остаются Лиманское и Времовское направления, Краматорское, Купянское.

Президент заверил, что украинские военные достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, а часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать врагам огнем.

Что сказал Зеленский о ситуации на фронте: смотрите видео

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