Кроме Харьковщины: Зеленский рассказал о другом горячем направлении фронта и замысле врага
Владимир Зеленский заявил, что есть направления, кроме Харьковского, на которых также обостренная ситуация. В частности, говорится о Востоке Украины.
Президент Украины сказал, что россияне задумали атаковать в Харьковской области, чтобы растянуть наши силы. А также враги хотят подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться, пишет 24 Канал.
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Зеленский сказал, на каких участках обострена ситуация
Неизменное внимание также другим направлениям боевых действий – не менее обостренные сейчас донецкие направления... Покровское направление несмотря на все – наиболее жесткое,
– заявил Зеленский.
По данным президента:
- только за эти сутки на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений;
- также жесткими остаются Лиманское и Времовское направления, Краматорское, Купянское.
Президент заверил, что украинские военные достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, а часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать врагам огнем.
Что сказал Зеленский о ситуации на фронте: смотрите видео
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Последние новости о фронте
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте дальше обострена. Враги активно атакуют наши подразделения на нескольких направлениях, чтобы продвинуться вглубь Украины.
- По словам генерал-полковника, подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои. В частности, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с Россией. Горячие бои также продолжаются на Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях.
- Сырский также пояснил, что на Краматорском направлении россияне дальше пытаются завладеть Часовым Яром, продолжают наступательные действия восточнее города, тщетно пытаются восстановить утраченное положение в районе Клещеевки.