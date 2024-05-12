Президент України сказав, що росіяни задумали атакувати у Харківській області, щоб розтягнути наші сили. А також вороги хочуть підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися, пише 24 Канал.
Дивіться також Безперервні бої, обстріли Вовчанська та евакуація: що відбувається на Харківському напрямку
Зеленський сказав, на яких ділянках загострена ситуація
Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій – не менш загострені зараз донецькі напрямки… Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий,
– заявив Зеленський.
За даними президента:
- тільки за цю добу на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень;
- також жорсткими залишаються Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Куп'янський.
Президент запевнив, що українські військові достойно відповідають окупанту та роблять усе можливе, а часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми та відповідати ворогам вогнем.
Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті: дивіться відео
Дивіться також Тривають жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги, – Зеленський про Харківщину
Останні новини про фронт
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті далі загострена. Вороги активно атакують наші підрозділи на декількох напрямках, щоб просунутись вглиб України.
- За словами генерал-полковника, підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої. Зокрема, на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з Росією. Гарячі бої також тривають на Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках.
- Сирський також пояснив, що на Краматорському напрямку росіяни далі намагаються заволодіти Часовим Яром, продовжують наступальні дії східніше міста, марно намагаються відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.