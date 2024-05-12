Президент України сказав, що росіяни задумали атакувати у Харківській області, щоб розтягнути наші сили. А також вороги хочуть підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися, пише 24 Канал.

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Зеленський сказав, на яких ділянках загострена ситуація

Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій – не менш загострені зараз донецькі напрямки… Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий,

– заявив Зеленський.

За даними президента:

тільки за цю добу на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень;

також жорсткими залишаються Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Куп'янський.

Президент запевнив, що українські військові достойно відповідають окупанту та роблять усе можливе, а часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми та відповідати ворогам вогнем.

Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті: дивіться відео

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