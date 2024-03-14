Два дня назад российские повстанцы начали спецоперацию на территории страны-агрессора. Они вступили в противостояние с регулярными войсками Кремля.

Российский доброволец Алексей Барановский в эфире телемарафона рассказал, где сейчас происходят главные бои, передает 24 Канал.

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Оккупанты "проснулись"

По словам военного, сегодня, в отличие от предыдущих дней спецоперации, уже идут тяжелые бои. Они идут, как в Белгородской, так и Курской областях.

В Курской области эпицентром противостояния остается населенный пункт Теткино и его окрестности. Барановский отметил, что там продолжаются настоящие боевые действия.

Теткино – поселок на границе с Сумской областью: смотрите на карте

В Белгородской области бои происходят в городе Грайворон и близлежащих селах.

Грайворон расположен в 7 километрах от границы с Украиной: смотрите на карте

Доброволец отметил, что после пропущенных ударов в первые дни российская армия перегруппировалась и, так сказать, пришла немного в себя.

Барановский говорит, что сейчас войска Кремля пытаются активно вытеснить повстанцев с территории страны-агрессора. Однако у них это не очень хорошо получается. "Но бои идут тяжелые и в Курской, и Белгородской областях", – подчеркнул Барановский.

Каких успехов достигли повстанцы

В ГУР подтвердили активные боевые действия в двух областях России.

Сегодня, 14 марта, днем в телеграм-канале "Легиона Свободы" добровольцы рассказали, о ходе событий на украинско-российской границе. Они заверили, что им удалось продвинуться на несколько десятков километров вглубь страны- агрессора, а также захватить пленных.

Так, начальник штаба РДК Александр "Фортуна" сообщил о боях в районах населенных пунктов Сподарюшино и Козинки в Белгородской области. Кроме того, он отметил, что здесь в РДК нет потерь, однако армия Путина понесла потери как в живой силе, так и технике. Также повстанцы взяли в плен несколько оккупантов. Их передали украинской стороне для пополнения обменного фонда.

Как отреагировал Путин

: "Фортуна" отметил, что эта операция готовилась несколько месяцев. Ее реализовывают исключительно РДК, легион "Свобода России" или Сибирский батальон . ВСУ обеспечивают логистику на территории Украины. Военный отметил, что в боях на территории России участвуют бойцы, которые вернулись из авдеевского фронта.

Следует заметить, что реакция российского диктатора появилась только на вторые сутки после прорыва границы. Глава Кремля добровольцев назвал "иностранными наемниками". Он обвинил Киев, что, мол, тот стремится захватить территории страны-агрессора, чтобы обменять их во время переговоров.