Должны готовиться, – командир полка "Ахиллес" рассказал о планах и действиях россиян на фронте

Россияне постоянно проводят ударно-штурмовые действия на фронте. Если им удастся найти дополнительные резервы и погода будет благоприятной, они могут попытаться осуществить прорыв в период с конца апреля до начала июня на ключевых направлениях: Донетчина, Харьковщина, Запорожье и Херсонщина.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу о ситуации на Купянщине, где противник уже почти полгода не снижал свои попытки прорвать наши боевые порядки и расширить зону влияния, а также очертил потенциальные вражеские планы.

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О ситуации возле Кругляковки

В 2024 году враг смог разрезать группировку Сил обороны на 2 части, достигнув села Кругляковка, расположенного на левом берегу реки Оскол. Противник пытался расширить этот клин в направлении Загрызово и Колесниковки – вверх и вниз по течению.

Расширение клина позволяет приблизить огневые средства, пушки, а также операторов беспилотников. Это позволяет значительно усилить влияние на правобережную Купянщину и создать предпосылки для дальнейших действий, в частности выхода на Купянск-Узловой.

Для этого враг потратил значительные ресурсы,

– отметил военный.

Сложно точно подсчитать, сколько пехоты было уничтожено, достаточно много. Если говорить о технике, то уничтожено 225 единиц бронированной техники, в частности БТР, БМП, танки, а также много другой техники, в частности баги и мотоциклы. Поэтому точно оценить количество уничтоженных объектов трудно.

Силы обороны смогли заблокировать врага и не позволили ему расширить клин. Хотя враг постоянно проводит ударно-штурмовые действия, сейчас он снизил интенсивность использования бронированной техники, поскольку наши войска достаточно эффективно ее уничтожили.

Федоренко рассказал, что противник сейчас в основном перегруппировывается пешими порядками – "двойками" или "тройками" приближается к передовым позициям и пытается штурмовать. Этот натиск продолжается постоянно, но на этом отрезке Силы обороны смогли заблокировать россиян.

О ситуации возле Купянска и Купянска-Узлового

Враг имел задачу захватить Купянск до 1 ноября 2024 года, потом срок был перенесен на 1 декабря, но сейчас уже апрель 2025 года. 6 апреля противник провел ударно-штурмовые действия, использовав четыре единицы техники: один танк и три БМП. Кроме того, враг привлек около 50 штурмовиков.

Как отметил Юрий Федоренко, технику удалось остановить с помощью дистанционного минирования и подбития противотанковыми средствами и беспилотниками. Штурмовая пехота врага, которая пыталась быстро продвинуться и спрятаться в лесополосах, также была уничтожена в течение 4,5 часа боя.

О ситуации возле Двуречной

Выше по течению, в районе Двуречной, ситуация развивалась по другому сценарию. Осенью 2024 года враг переплыл реку Оскол и оккупировал Новомлинск, но Силы обороны смогли заблокировать его, отбросить назад через реку и восстановить контроль над населенным пунктом.

Противник не остановился и продолжил обход, используя плоты и лодки. Ему удалось перебросить значительное количество живой силы на правый берег реки, где он занял плацдарм в районе Двуречной.

Силы обороны начали мероприятия по блокированию врага и не позволили ему расширить этот плацдарм. Для россиян важно было максимально расширить плацдарм, потому что чем дальше он продвигается, тем больше возможностей для него в инженерном плане подготовить переправы, по которым можно будет организовать поставки техники и войск.

Сейчас враг почти заблокирован на всем отрезке, переправу так и не смог организовать. В то же время было уничтожено ряд инженерной техники, в частности мостоукладчики, которые враг пытался использовать для установления переправы,

– поделился командир 429 полка.

Несмотря на постоянные ударно-штурмовые действия, Силам обороны удалось улучшить свои позиции и вытеснить врага из нескольких занятых им позиций.

Об угрозе наступления

Военные понимают, что если враг сможет привлечь дополнительные резервы живой силы, техники, артиллерии, а также воспользоваться благоприятными погодными условиями, он может попытаться нарастить свои возможности и осуществить новые попытки прорыва на ключевых отрезках.

Конец апреля, май, начало июня – максимально оптимальное время для этого <..> Поэтому мы должны быть готовы к отражению врага и дальнейшей эскалации,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Это может касаться Харьковской, Донецкой или Запорожской областей. Противник также продолжает оставаться активным в Херсонской области.

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