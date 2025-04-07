Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу про ситуацію на Куп'янщині, де противник вже майже пів року не знижував своє намагання прорвати наші бойові порядки й розширити зону впливу, а також окреслив потенційні ворожі плани.

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Про ситуацію біля Кругляківки

У 2024 році ворог зміг розрізати угруповання Сил оборони на 2 частини, досягнувши села Кругляківка, що розташоване на лівому березі річки Оскіл. Противник намагався розширити цей клин у напрямку Загризового та Колісниківки – вверх і вниз по течії.

Розширення клину дає змогу наблизити вогневі засоби, гармати, а також операторів безпілотників. Це дозволяє значно посилити вплив на правобережну Куп'янщину і створити передумови для подальших дій, зокрема виходу на Куп’янськ-Вузловий.

Для цього ворог витратив значні ресурси,

– зазначив військовий.

Складно точно підрахувати, скільки піхоти було знищено, досить багато. Якщо говорити про техніку, то знищено 225 одиниць броньованої техніки, зокрема БТР, БМП, танки, а також багато іншої техніки, зокрема багі й мотоцикли. Тому точно оцінити кількість знищених об'єктів важко.

Сили оборони змогли заблокувати ворога і не дозволили йому розширити клин. Хоча ворог постійно проводить ударно-штурмові дії, зараз він знизив інтенсивність використання броньованої техніки, оскільки наші війська досить ефективно її знищили.

Федоренко розповів, що противник наразі в основному перегруповується пішими порядками – "двійками" або "трійками" наближається до передових позицій і намагається штурмувати. Цей натиск триває постійно, але на цьому відтинку Сили оборони змогли заблокувати росіян.

Про ситуацію біля Куп'янська та Куп'янська-Вузлового

Ворог мав завдання захопити Куп'янськ до 1 листопада 2024 року, потім термін було перенесено на 1 грудня, але зараз уже квітень 2025 року. 6 квітня противник провів ударно-штурмові дії, використавши чотири одиниці техніки: один танк і три БМП. Крім того, ворог залучив близько 50 штурмовиків.

Як зазначив Юрій Федоренко, техніку вдалося зупинити за допомогою дистанційного мінування і підбиття протитанковими засобами та безпілотниками. Штурмова піхота ворога, яка намагалася швидко просунутись і сховатися в лісосмугах, також була знищена протягом 4,5 годин бою.

Про ситуацію біля Дворічної

Вище по течії, у районі Дворічної, ситуація розвивалась за іншим сценарієм. Восени 2024 року ворог переплив річку Оскіл і окупував Новомлинськ, але Сили оборони змогли заблокувати його, відкинути назад через річку і відновити контроль над населеним пунктом.

Противник не зупинився і продовжив обхід, використовуючи плоти й човни. Йому вдалося перекинути значну кількість живої сили на правий берег річки, де він зайняв плацдарм у районі Дворічної.

Сили оборони розпочали заходи щодо блокування ворога і не дозволили йому розширити цей плацдарм. Для росіян важливо було максимально розширити плацдарм, бо чим далі він просувається, тим більше можливостей для нього в інженерному плані підготувати переправи, по яких можна буде організувати постачання техніки та військ.

Наразі ворог майже заблокований на всьому відтинку, переправу так і не зміг організувати. Водночас було знищено низку інженерної техніки, зокрема мостоукладники, які ворог намагався використати для встановлення переправи,

– поділився командир 429 полку.

Попри постійні ударно-штурмові дії, Силам оборони вдалося покращити свої позиції та витіснити ворога з кількох зайнятих ним позицій.

Про загрозу наступу

Військові розуміють, що якщо ворог зможе залучити додаткові резерви живої сили, техніки, артилерії, а також скористатися сприятливими погодними умовами, він може спробувати наростити свої можливості та здійснити нові спроби прориву на ключових відтинках.

Кінець квітня, травень, початок червня – максимально оптимальний час для цього <..> Тому ми маємо бути готовими до відбиття ворога та подальшої ескалації,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Це може стосуватися Харківської, Донецької чи Запорізької областей. Противник також продовжує залишатися активним у Херсонській області.

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