Российские добровольческие батальоны закрепились на территории России: показываем на карте
Во вторник, 12 марта, легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" вошли на территорию Курской и Белгородской областей России в рамках координированной операции. Российские добровольцы могли занять территорию более 40 квадратных километров.
Территории, известные как “серые зоны” в Белгородской и Курской областях, составляют общую площадь 41,8 квадратных километров. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepStateMAP, информирует 24 Канал.
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"Серые зоны" на территории России
Активность добровольческих подразделений в приграничных регионах России наблюдается в следующих местностях: село Тёткино в Курской области, село Глотово и Лозовая Рудка в Белгородской области, село Нехотеевка, а также в районе Новой Таволжанки, что также находится в Белгородской области.
Новая Таволжанка на карте:
Нехотеевка на карте:
Лозовая Рудка на карте:
Глотово на карте:
Теткино на карте:
Спецоперация российских добровольцев: главное
- 12 марта бойцы легиона "Свобода России" объявили о начале проведения операции на российской территории. Они стремятся избавить страну от режима Путина. Кроме того, они выразили намерение помешать проведению "выборов" по крайней мере в двух регионах – Белгородской и Курской областях.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории страны-агрессора действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России.
- Один из бойцов легиона "Свобода России" заявил, что с позиций они не собираются уходить, а оккупантов в Курской области ждет неспокойная ночь.