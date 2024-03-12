Российские добровольческие батальоны закрепились на территории России: показываем на карте

Во вторник, 12 марта, легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" вошли на территорию Курской и Белгородской областей России в рамках координированной операции. Российские добровольцы могли занять территорию более 40 квадратных километров.

Территории, известные как “серые зоны” в Белгородской и Курской областях, составляют общую площадь 41,8 квадратных километров. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepStateMAP, информирует 24 Канал.

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"Серые зоны" на территории России

Активность добровольческих подразделений в приграничных регионах России наблюдается в следующих местностях: село Тёткино в Курской области, село Глотово и Лозовая Рудка в Белгородской области, село Нехотеевка, а также в районе Новой Таволжанки, что также находится в Белгородской области.

Новая Таволжанка на карте:

Нехотеевка на карте:

Лозовая Рудка на карте:

Глотово на карте:

Теткино на карте:

Спецоперация российских добровольцев: главное