"Дай Бог, чтобы война закончилась": Зеленский назвал возможное место проведения следующих мирных переговоров

Следующий раунд мирных переговоров о завершении войны может пройти в ОАЭ или Швейцарии. Владимир Зеленский заявил, что окончательное место встречи будет зависеть от согласования обеих переговорных команд.

Об этом президент рассказал журналистам после встречи со спецпредставителями США в Ирландии. Он подчеркнул, что главной целью Киева остается как можно более быстрое возвращение украинцев из плена и продвижение к прекращению огня.

Кто примет участие в новом раунде?

Глава государства отметил, что украинская сторона полностью открыта для диалога и ожидает окончательного согласования от рабочих групп.

Может быть и в Эмиратах, и в Швейцарии, вы знаете, это зависит уже от команд. То есть мы открыты,

– отметил Зеленский.

Он также добавил, что наблюдается ряд позитивных сдвигов, однако раскрывать все подробности пока рано.

В целом же глава государства сказал следующее: "Люди вернулись домой. Это во-первых. Будет следующая встреча. Это во-вторых. Дай Бог, чтобы война закончилась. Это в-третьих".

Отдельно президент сообщил, что к предстоящему переговорному процессу официально присоединится Европа. По его словам, присутствие европейских лидеров за столом переговоров является принципиальным для Украины, которая настаивала на этом решении в течение двух лет.

Ранее украинский лидер отмечал, что сейчас существует окно возможностей для достижения результата до 2027 года перед возможными политическими перестановками на Западе.

Как американцы оценивают переговоры?

Представитель американской делегации Джаред Кушнер рассказал о многочасовой встрече с Владимиром Путиным в Москве. По его словам, значительная часть переговоров была посвящена вопросам безопасности Украины после завершения войны. Американская сторона также заявила о заметном прогрессе в переговорах о прекращении боевых действий.

Кроме того, участники переговоров поднимали вопрос о проведении обмена пленными между Украиной и Россией. По словам Владимира Зеленского, которые подтвердили Стив Виткофф и Джаред Кушнер, в ближайшее время должен состояться крупнейший обмен за время войны.