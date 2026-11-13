"Дай Боже, щоб війна закінчилася": Зеленський назвав можливе місце наступних мирних переговорів

Про це президент розповів журналістам після зустрічі зі спецпредставниками США в Ірландії. Він наголосив, що головною метою Києва залишається якнайшвидше повернення українців із полону та рух до припинення вогню.

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Глава держави зазначив, що українська сторона повністю відкрита до діалогу і чекає на фінальне узгодження від робочих груп.

Можуть бути і в Еміратах, і в Швейцарії, ви знаєте, це залежить вже від команд. Тобто ми відкриті– зазначив Зеленський.

Він також додав, що є низка позитивних зрушень, проте розголошувати всі подробиці поки що зарано.

Загалом же, глава держави сказав таке: "Люди повернулися додому. Це перше. Буде наступна зустріч. Це друге. Дай Бог, щоб війна завершилась. Це третє".

Окремо президент повідомив, що до майбутнього переговорного процесу офіційно долучиться Європа. За його словами, присутність європейських лідерів за столом перемовин є принциповою для України, яка наполягала на цьому рішенні 2 роки.

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Раніше український лідер зазначав, що зараз є вікно можливостей для досягнення результату до 2027 року перед можливими політичними перестановками на Заході.

Як американці оцінюють перемовини?

Представник американської делегації Джаред Кушнер розповів про багатогодинну зустріч із Володимиром Путіним у Москві. За його словами, значну частину переговорів присвятили питанням безпеки України після завершення війни. Американська сторона також заявила про помітне просування в перемовинах щодо припинення бойових дій.

До того ж, переговорники порушували питання проведення обміну полоненими між Україною та Росією. За словами Володимира Зеленського, які підтвердили Стів Віткофф і Джаред Кушнер, невдовзі має відбутися найбільший обмін за час війни.