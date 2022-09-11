Флаг установлен на линии электропередач
Российские захватчики еще в конце июня практически полностью оккупировали Луганскую область, уничтожив Северодонецк и Лисичанск, пишет 24 канал. Однако ВСУ пообещали вернуться и вернуть Луганщину из-под оккупации.
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Утром 11 сентября украинский флаг развевался в поселке Песчаное, что в Старобельском районе Луганской области. Украинский флаг был вывешен на одной из линий электропередач.
Соответствующую информацию сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он опубликовал фотографии с флагом Украины в Песчаном.
Поселок Песчаный расположен возле города Старобельск, который россияне оккупировали еще в марте 2022 года.
Где на карте обозначено Песчаное
Какая ситуация в Луганской области
- Украинские военные в сентябре проводят наступление сразу на нескольких направлениях. Повод для сдержанного оптимизма есть у жителей Луганской области.
- Ранее Сергей Гайдай информировал, что украинские военные смогли немного продвинуться на Луганщине. В частности, глава Луганской ОВА заявлял, что у ВСУ "неплохие перспективы".
- После этого появилась информация, что ВСУ уже в окрестностях Лисичанска. Также Сергей Гайдай опубликовал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.
- Более того, украинский флаг появился в Кременной. Сергей Гайдай рассказал, что там оккупанты и гауляйтеры боятся трогать сине-желтый флаг.
- Глава Луганской ОВА сообщил, что на фоне наступления ВСУ россияне и гауляйтеры убегают даже с тех территорий Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.
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