Прапор встановили на лінії електропередач
Російські загарбники ще наприкінці червня практично повністю окупували Луганську область, знищивши Сєвєродонецьк і Лисичанськ, пише 24 канал. Однак ЗСУ пообіцяли повернутися та звернути Луганщину з-під окупації.
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Зранку 11 вересня український прапор замайорів у селищі Піщане, що в Старобільському районі Луганської області. Український стяг вивісили на одній з ліній електропередач.
Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він опублікував світлини з прапором України в Піщаному.
Селище Піщане розташоване біля міста Старобільськ, яке росіяни окупували ще у березні 2022 року.
Де на карті позначене Піщане
Яка ситуація у Луганській області
- Українські військові у вересні проводять наступ відразу на декількох напрямках. Привід для стриманого оптимізму є в жителів Луганської області.
- Раніше Сергій Гайдай інформував, що українські військові змогли трішки просунутися на Луганщині. Зокрема, глава Луганської ОВА заявляв, що в ЗСУ "непогані перспективи".
- Після цього з'явилася інформація, що ЗСУ вже на околицях Лисичанська. Також Сергій Гайдай опублікував відео, як ЗСУ в'їжджають у Сєвєродонецький район.
- Більше того, український прапор з'явився у Кремінній. Сергій Гайдай розповів, що там окупанти та гауляйтери бояться чіпати синьо-жовтий стяг.
- Глава Луганської ОВА повідомив, що на тлі наступу ЗСУ росіяни та гауляйтери тікають навіть з тих територій Луганської області, які були окуповані у 2014 році.
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