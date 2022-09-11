Прапор встановили на лінії електропередач

Російські загарбники ще наприкінці червня практично повністю окупували Луганську область, знищивши Сєвєродонецьк і Лисичанськ, пише 24 канал. Однак ЗСУ пообіцяли повернутися та звернути Луганщину з-під окупації.

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Зранку 11 вересня український прапор замайорів у селищі Піщане, що в Старобільському районі Луганської області. Український стяг вивісили на одній з ліній електропередач.

Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він опублікував світлини з прапором України в Піщаному.

Селище Піщане розташоване біля міста Старобільськ, яке росіяни окупували ще у березні 2022 року.

Де на карті позначене Піщане

Яка ситуація у Луганській області

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