Доехал в Беларусь или нет: что говорят о Пригожине в Лукашенко

Евгений Пригожин остановил мятеж и вернул вагнеровцев в полевые лагеря. После этого он должен был отправиться в Белоруссию.

Следует отметить, что связь с Пригожиным оборвалась после "перемирия" 24 июня. После того он впервые снова начал комментировать мятеж вечером 26 июня, пишет 24 Канал.

Смотрите также Какое будущее ждет Шойгу и Пригожина после мятежа: анализ Sky News

Однако находится ли он в Беларуси, или в другой стране пока точно информации нет. Правда, белорусская сторона заявляет, что нет подобной информации, в России пишут, что якобы уже видели Пригожина в минском отеле.

Что говорят о пребывании Пригожина

Российскому изданию у самопровозглашенного президента Беларуси сказали, что не знают, прибыл ли Евгений Пригожин в Белоруссию.

Нет подобной информации,

– заявил сотрудник пресс-службы и предложил отправить запрос.

Кстати, в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" написали, что они не могут подтвердить информацию о том, что владелец вагнеровцев уже в Минске. Однако его самолеты:

первый бизнес-джет BAe 125-800B (RA-02731) с 22 июня – в Москве;

второй и основной Embraer Legacy 600 (RA-02795) 25 июня из Санкт-Петербурга летал на юг России и поздно вечером вернулся назад.

То есть на своих самолетах Пригожин точно не прилетел в Белоруссию. "Белорусский Гаюн" объяснил, что Пригожин мог прибыть в Беларусь:

регулярным рейсом в Национальный аэропорт Минск. Но в аэропорту его вроде бы не видели;

на Ан-124 – при телепортировании в Ульяновск;

на одном из двух Ил-76 ВКС РФ в Мачулище (в 00:50 или в 12:45), но там даже туалетов нет;

на авто.

Кроме того, один из российских телеграм-каналов написал, что якобы 26 июня Пригожин был замечен в гостинице Green City в Минске. Однако доказательств или опровержения этой информации пока нет. В гостинице данные СМИ не предоставили.

Пригожин впервые вышел на связь