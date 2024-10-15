Враг продвинулся в Торецке и еще около 4 населенных пунктов: обновление карты DeepState
Источник:DeepState
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает наступать. Аналитики сообщили о продвижении российских войск в Торецке и еще вблизи 4 населенных пунктов.
Аналитики DeepState заявили об изменении ситуации на фронте ночью 15 октября.
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Где продвинулся враг
Около 1 ночи 15 октября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке,
– говорится в сообщении.
Что происходит в Торецке: смотрите на карте
Враг продвинулся возле Невского: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Водяного: смотрите на карте
Где российские войска продвинулись вблизи Золотой Нивы: смотрите на карте
Ситуация вблизи Приютного: смотрите на карте