Враг продвинулся в Торецке, Курахово и еще вблизи нескольких населенных пунктов, – DeepState
Россия не выводит свое войско из Украины и продолжает наступать. Вражеским силам удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах, в частности в Торецке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Ночью 19 ноября аналитики обновили карту.
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Где продвинулся враг
Около 1 часа ночи 19 ноября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, солдаты российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках,
– говорится в сообщении.
Аналитики также добавили, что силы противника продвинулись возле Часового Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного.
Враг продвинулся в Калиновке: смотрите на карте
Противник продвинулся в Торецке: смотрите на карте
Российские солдаты продвинулись в Курахово: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись в Берестках: смотрите на карте
Силы противника продвинулись возле Часового Яра: смотрите на карте
Воины российской армии продвинулись возле Погребков: смотрите на карте
Россияне продвинулись возле Юрьевки: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Раздольного: смотрите на карте