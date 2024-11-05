Враг оккупировал Степановку, а также продвинулся возле нескольких населенных пунктов, – DeepState
Кремль не выводит свою армию из Украины и продолжает штурмовать. Аналитики DeepState сообщили о том, что российские войска оккупировали Степановку.
Противник также продвинулся возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где продвинулся враг
Около половины второго часа ночи 5 ноября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Кроме этого, вражеские силы оккупировали Степановку.
Враг оккупировал Степановку, а также продвинулся возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке,
– говорится в сообщении.
Россияне оккупировали Степановку: смотрите на карте
Враг продвинулся возле Курахово: смотрите на карте
Войска противника продвинулись возле Колесниковки: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись возле Богоявленки: смотрите на карте
Агрессор продвинулся в Кременной Балке: смотрите на карте