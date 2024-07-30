Россияне при поддержке бомбардировщиков прут на Покровск: карта боевых действий 30 июля
Источник:Генштаб
Ожесточенные бои по всей линии фронта не стихают. Наибольшее количество атак враг проводит в Покровском направлении.
За последние сутки произошло 149 боевых столкновений. Более трети из них – на Покровском направлении.
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Какова ситуация на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и ЗапорожьеНа Харьковском направлении в районах Глубокого и Волчанска произошло 5 боев. Тем временем на Купянском направлении противник атаковал шесть раз. Вражеские штурмы Силы обороны отбивали у Новоосиново, Песчаного и Стельмаховки.
Захватчики атаковали возле Новоосиново: смотрите на картеНа Лиманском направлении россияне совершили 13 атак неподалеку Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.
Враг активизировался возле Макеевки Луганской области: смотрите на картеНа Северском направлении оккупанты провели девять штурмовых действий вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.
Напряженная обстановка возле Спирного: смотрите на картеНа Краматорском направлении враг шесть раз наступал в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки, Калиновки и Богдановки.
Ситуация в направлении Краматорска: смотрите на картеНа Торецком направлении Силы обороны сдерживали 19 российских атак неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.
Захватчики подкрадываются к Нью-Йорку и Торецку: смотрите на картеНа Покровском направлении оккупанты самые активные. За сутки украинские военные остановили 52 атаки. Захватчики пытались продвинуться в районах десяти различных населенных пунктов. Горячее всего было у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. На этом направлении противник действовал при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.
Сложная ситуация возле Покровска: смотрите на картеНа Кураховском направлении россияне провели 21 штурм неподалеку Константиновки, Парасковиевки и Победы, пытаясь прорвать украинскую оборону. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.
Какая обстановка на Кураховском направлении: смотрите на картеНа Времовском направлении враг совершил 9 штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Великой Новоселки и Константиновки.
Бои возле Водяного: смотрите на картеНа Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян захлебнулись в районе Малой Токмачки.
Безуспешные атаки россиян в районе Малой Токмачки: смотрите на картеНа Приднепровском направлении три атаки россиян успеха не имели. Агрессор понес потери.
Что происходит на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, задействует для ударов fpv-дроны.