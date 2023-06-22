Меткий удар по Чонгарскому мосту: показываем на карте, где он расположен

Чонгарский мост, через который Россия перебрасывает военную технику из оккупированного Крыма, внезапно устал. В четверг, 22 июня, мост посетил обильный "хлопок".

Российские пропагандисты с утра заявили о том, что Чонгарский мост устал, пишет 24 Канал. Чонгарский мост соединяет Херсонскую область и Крым.

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Мост пролегает через Чонгарский пролив

Территория, на которой расположен мост, оккупирована российскими силами. Мост пролегает через Чонгарский пролив.

Чонгарский мост важен для российских оккупантов, поскольку через него враг перебрасывает живую силу и технику на Юг Украины. Именно на Юге Силы обороны Украины сейчас проводят наступательные операции.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук связывает "хлопок" на мосту с землетрясением, которое всколыхнул Крымский полуостров утром 22 июня.

Также Братчук не исключил, что мост начал разминироваться, но не совсем вовремя для российских оккупантов.

Как известно, в первый день полномасштабного вторжения России удалось продвинуться из Крыма в Херсонскую область через Чонгарский мост. Генштаба ВСУ опровергал слухи о якобы "незаминировании" Чонгара. В Генштабе ВСУ отметили, что мост был заминирован, но украинским военным противостояли превосходящие в 15 раз силы российского противника.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев даже заявлял, что количество минно-взрывных заграждений немного увеличили, но никак не снизили. Он рассказал, что примерно 22 февраля 2022 подразделения, выполняющие задачи на этом направлении, получили команду "на приведение всех объектов в готовность №1".

Силы обороны наступают на Юге