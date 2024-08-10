Где расположено село Пороз, что в Белгородской области, в которое могли зайти украинские военные

Утром 10 августа в сети появилась информация, что ВСУ якобы могли зайти в село Пороз Белгородской области. Соответствующее видео активно распространяют как в украинских, так и российских телеграм-каналах.

Ни информации о дате съемки кадров, ни официального подтверждения взятия Пороза пока нет. А само село расположено в нескольких километрах от границы с Украиной, пишет 24 Канал.

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Где расположено село Пороз

Село Пороз относится к Грайворонскому городскому округу юго-западной части Белгородской области. Оно расположено в восточной части украинской этнической территории восточная Слобожанщина.

До границы с Украиной примерно 3 километра, до российского Грайворона – 14.

По данным из открытых источников, население села составляет 692 человека.

Где расположено село Пороз: смотрите на карте

Добавим, что ранее в СМИ распространили видео, что якобы ВСУ зашли в Пороз. На видео военнослужащие представились бойцами 252 батальона.

Между тем в российских телеграм-каналах подтвердили, что зеленое здание с вывеской "Порозовский сельский клуб" действительно похоже на то, которое публиковали на сайте клуба.