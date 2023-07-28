В ОК "Юг" сказали, где может состояться морская провокация России

В Институте изучения войны уверены, что усиление присутствия Черноморского флота России в море не даст россиянам возможности блокировать Украину. Однако страна-агрессор может устроить провокацию, о которой предупреждала ранее.

Об этом 24 Каналу заявила Руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что кроме Украины, выход в Черное море имеют, в частности, страны НАТО. К слову, по мнению аналитиков, маловероятно, что россияне постараются ввести полную блокаду моря, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами, в частности, членами Североатлантического альянса.

К теме Россия собралась превратить Черное море в свое озеро: кто может ей помешать

Где Россия может устроить провокацию

Навигация, согласно международным мониторинговым сайтам, вокруг временно оккупированного Крыма достаточно активна. Там есть рыболовство и промышленные работы морского плана. Кроме того, есть и навигация гражданских грузовых судов.

Есть несколько организаций-судовладельцев, которые сотрудничают со страной-террористкой и перевозят грузы из портов, которые Украина официально объявила закрытыми из-за оккупации России. Однако, несмотря на это, там есть сотрудничество на международном уровне.

Там есть определенная навигация. Как раз там может быть инициирована Россией та самая провокация, о которой они предупреждали, что якобы "атака украинских Сил обороны" на гражданское судно. По всей вероятности, россияне могут применить это именно там,

– сказала Гуменюк.

По словам Руководителя Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга, вероятно, именно поэтому оккупанты в том районе максимально рассредоточили свою корабельную группировку.

"Для максимального освещения обстановки, сбора её и отыграния соответствующего сценария", – добавила Наталья Гуменюк.

Россия хочет блокады Черного моря: смотрите видео

Угроза для судов в Черном море