В ОК "Юг" сказали, где может состояться морская провокация России
В Институте изучения войны уверены, что усиление присутствия Черноморского флота России в море не даст россиянам возможности блокировать Украину. Однако страна-агрессор может устроить провокацию, о которой предупреждала ранее.
Об этом 24 Каналу заявила Руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что кроме Украины, выход в Черное море имеют, в частности, страны НАТО. К слову, по мнению аналитиков, маловероятно, что россияне постараются ввести полную блокаду моря, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами, в частности, членами Североатлантического альянса.
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Где Россия может устроить провокацию
Навигация, согласно международным мониторинговым сайтам, вокруг временно оккупированного Крыма достаточно активна. Там есть рыболовство и промышленные работы морского плана. Кроме того, есть и навигация гражданских грузовых судов.
Есть несколько организаций-судовладельцев, которые сотрудничают со страной-террористкой и перевозят грузы из портов, которые Украина официально объявила закрытыми из-за оккупации России. Однако, несмотря на это, там есть сотрудничество на международном уровне.
Там есть определенная навигация. Как раз там может быть инициирована Россией та самая провокация, о которой они предупреждали, что якобы "атака украинских Сил обороны" на гражданское судно. По всей вероятности, россияне могут применить это именно там,
– сказала Гуменюк.
По словам Руководителя Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга, вероятно, именно поэтому оккупанты в том районе максимально рассредоточили свою корабельную группировку.
"Для максимального освещения обстановки, сбора её и отыграния соответствующего сценария", – добавила Наталья Гуменюк.
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Угроза для судов в Черном море
- Минобороны России заявило, что с 20 июля будет расценивать все суда, следующие в украинские порты Черного моря, как "потенциальных перевозчиков военных грузов". Мол, страны, под флагами которых будут эти корабли, будут считать "вовлеченными в войну".
- В Белом доме заявили, что страна-агрессор может бить по гражданским судам в Черном море. В США считают, что россияне скоординировали усилия, чтобы оправдать какие-либо нападения на гражданские корабли и обвинить в них Украину.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что угрозу ударов России по судам в Черном море недооценивать нельзя.
- В украинском Минобороны заявили, что страна-агрессор готовит авиацию и корабли, чтобы блокировать районы Черного моря после выхода из зерновой сделки. Кроме того, оккупанты практикуют поражение гражданских судов, которые будут направляться в и из украинских портов.
- В британской разведке сообщили, что Черноморский флот России сменил позицию. Это произошло после того, как страна-агрессор вышла из зерновой инициативе. Враг пытается полностью заблокировать порты Украины.