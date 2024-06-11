Проблематично и сложно для россиян: в ВМС рассказали, где оккупанты восстанавливают корабли
Так уж случилось, что в последние месяцы Черноморский флот страдает от ударов украинских дронов, вследствие чего оккупантам приходится быстренько ремонтировать свои суда, если от них все же что-то остается.
В основном временно оккупированный Крым остается ремонтной базой для вражеских кораблей, сейчас там наибольшее количество заводов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
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Для россиян ситуация сейчас сложная
Крым остается ремонтной базой, потому что то количество заводов, которые есть там, нигде больше не представлено в этом регионе, насколько я знаю,
– заявил Плетенчук.
Однако, по его словам, для российских захватчиков несколько проблематично восстанавливать свои поврежденные суда на территории временно оккупированного полуострова, ведь иногда к ремонту "приобщаются" Военно-морские силы, Воздушные силы и тому подобное.
В то же время качество восстановления вражеских судов оставляет желать лучшего, ведь хоть происходит модернизация кораблей, продолжаются ремонтные работы, однако после этого они "почему-то больше в море не выходят". Поэтому, как пояснил представитель ВМС, для оккупантов ситуация в этом контексте довольно сложная.
Оккупанты боятся новых ударов
- На днях еще один российский корабль был ликвидирован в акватории озера Панское у северо-западного побережья временно оккупированного Крыма. Морские дроны-камикадзе MAGURA V5 потопили российский буксир проекта 498 "Сатурн".
- Ранее, 30 мая было поражены в Крыму два российских катера КС-701 "Тунец" и еще два судна такого же типа. Россияне использовали их для логистики и патрулирования акватории вблизи Крыма.
- Страна-агрессор хочет перебазировать корабли, которые расположены в Новороссийске в порты Азовского и Каспийского моря. Это связано с тем, что враг чувствует опасность, ведь в пункте базирования Новороссийска размещен и нефтяной терминал, по которому может быть нанесен удар.
- В частности, сейчас россияне могут перезаряжать подводные лодки с ракетоносителями в порту Новороссийска, не заходя в пункты базирования Крыма. Черноморский флот России все еще имеет в своем составе достаточное количество корабельных единиц и лодок.
- Напомним, что в мае этого года порт в Новороссийске был атакован украинскими беспилотниками. Тогда удалось повредить резервуар компании ОАО "ИПП", деятельность которой заключалась в перевалке нефтепродуктов, масла и минудобрений.