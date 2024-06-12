Сырский назвал 2 направления, где враг сосредоточил больше всего штурмовиков

12 июня 2024, 12:00
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Александр Сырский

Россияне пытаются давить на украинских защитников вдоль всех горячих точек Восточного направления. В то же время главнокомандующий уточняет, что есть два участка, где присутствие врага наибольшее.

В среду, 12 июня, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что оккупанты сосредоточили наибольшее количество штурмовых подразделений именно на Покровском и Кураховском направлениях. Однако защитники не отступают.

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Сводка с фронта от Сырского

По словам генерал-полковника, противник продолжает ведение активных наступательных действий разной интенсивности фактически по всему фронту, сосредотачивая основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском и Кураховском направлениях враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад,
– отмечает Сырский.

Главнокомандующий добавляет, что жесткие бои на этих участках фронта продолжаются уже несколько месяцев. В течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение российских захватчиков вперед.

Кроме того, не останавливаются ожесточенные бои в таких районах Донецкой области:

  • Часов Яр;
  • Клещеевка;
  • Калиновка.

Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска,
– указывает генерал-полковник.

Белогоровка на Луганщине стала символом стойкости украинских военных. Несмотря на многочисленные атаки, враг не может прорвать оборону и отступает, оставляя своих погибших.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытается создать "пояс безопасности", в частности у Волчанска. На Запорожском направлении – тоже не имеет успеха в наступлении на Старомайорское и Работино. А в районе Крынки бои продолжаются без существенных изменений.

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  • Утром 12 июня в Генштабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений.
  • Оккупанты нанесли по позициям наших войск, городах и селах три ракетных удара. Собственно, с применением четырех ракет.
  • Кроме того, захватчики совершили 59 авиационных ударов и около 4000 обстрелов – 112 из них из реактивных систем залпового огня.
  • Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники противника.
  • За сутки Россия потеряла 980 своих военных. Всего с начала полномасштабного вторжения – 521 830 бойцов.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак