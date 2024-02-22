Где Путин больше всего боится наступления ВСУ: обзор фронта от Свитана
Оккупанты поняли, что у них не получится взять Купянск до так называемых выборов Владимира Путина 17 марта, поэтому сейчас отказались от этого замысла. Взамен враг перенес свои силы на другой участок.
Говорится о Белогоровке Донецкой области. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в ежедневной сводке на 24 Канале объяснил, почему россиянам важен этот участок фронта.
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Какой город боится потерять Россия
По словам Свитана, район Белогоровки – одно из опасных направлений для врага, поэтому оккупационная армия будет пытаться выровнять там фронт. Россияне будут пытаться срезать вклинение Белогоровка – Северск, потому что Белогоровка расположена рядом с Лисичанском, который Россия боится потерять.
Понимая, что с этого стратегического наступательного плацдарма мы можем выполнить боевую задачу, особенно этой весной, и боясь потерять Лисичанск, россияне будут пытаться срезать это вклинение,
– объяснил полковник запаса ВСУ.
Другими направлениями, на которых сейчас движутся захватчики является район Бахмута – в сторону Часового Яра, а также – в сторону Марьинки. Кроме того, достаточное количество вражеских войск есть и в районе Волновахи. Там рассредоточено около 30 – 40 тысяч российских военных.
"Восточный фронт в приоритете оккупантов на ближайший месяц. Продолжается перераспределение сил с тех участков, что сейчас признаны неперспективными", – отметил Свитан.
Россияне будут давить на Новомихайловку
Согласно карте DeepState, россияне продвинулись в направлении Победы Донецкой области. Враг двигался из Марьинки, но уперся в наши рубежи в Георгиевке, поэтому пошел севернее – в сторону Новомихайловки.
В ближайшее время они будут давить на Новомихайловку и пытаться срезать этот выступ, чтобы выровнять фронт,
– предположил военный эксперт.
Россияне будут давить на Новомихайловку / Скриншот карты DeepState
Какие операции Украина может провести в 2024 году
По мнению Свитана, в 2024 году Украина будет проводить преимущественно задачи оборонного уровня. А если где-то таки будут наступать, то это будут средства дальнего поражения: авиация, дальнобойные ракеты и беспилотники.
"Три вида наступательных операций в этом году, и, вероятнее всего, не более. В таком режиме можно проводить наступательные действия, уничтожая российскую армию", – предположил полковник запаса ВСУ.
Последние новости с фронта: кратко
- Украинские защитники нанесли удар по полигону, где россияне проводили тренировки. Это произошло неподалеку Подо-Калиновки, что на Херсонщине.
- После оккупации Авдеевки российские военные перешли на другие направления. Сейчас враг активизировал наступательные действия на Запорожском направлении – Роботино, Донецком – Лиман, и Харьковском – Купянск.
- Россияне забрасывают авиабомбами и сравнивают с землей Часов Яр Донецкой области. Этот город имеет стратегическое значение.