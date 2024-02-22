Где Путин больше всего боится наступления ВСУ: обзор фронта от Свитана

Оккупанты поняли, что у них не получится взять Купянск до так называемых выборов Владимира Путина 17 марта, поэтому сейчас отказались от этого замысла. Взамен враг перенес свои силы на другой участок.

Говорится о Белогоровке Донецкой области. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в ежедневной сводке на 24 Канале объяснил, почему россиянам важен этот участок фронта.

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Какой город боится потерять Россия

По словам Свитана, район Белогоровки – одно из опасных направлений для врага, поэтому оккупационная армия будет пытаться выровнять там фронт. Россияне будут пытаться срезать вклинение Белогоровка – Северск, потому что Белогоровка расположена рядом с Лисичанском, который Россия боится потерять.

Понимая, что с этого стратегического наступательного плацдарма мы можем выполнить боевую задачу, особенно этой весной, и боясь потерять Лисичанск, россияне будут пытаться срезать это вклинение,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Другими направлениями, на которых сейчас движутся захватчики является район Бахмута – в сторону Часового Яра, а также – в сторону Марьинки. Кроме того, достаточное количество вражеских войск есть и в районе Волновахи. Там рассредоточено около 30 – 40 тысяч российских военных.

"Восточный фронт в приоритете оккупантов на ближайший месяц. Продолжается перераспределение сил с тех участков, что сейчас признаны неперспективными", – отметил Свитан.

Россияне будут давить на Новомихайловку

Согласно карте DeepState, россияне продвинулись в направлении Победы Донецкой области. Враг двигался из Марьинки, но уперся в наши рубежи в Георгиевке, поэтому пошел севернее – в сторону Новомихайловки.

В ближайшее время они будут давить на Новомихайловку и пытаться срезать этот выступ, чтобы выровнять фронт,

– предположил военный эксперт.



Россияне будут давить на Новомихайловку / Скриншот карты DeepState

Какие операции Украина может провести в 2024 году

По мнению Свитана, в 2024 году Украина будет проводить преимущественно задачи оборонного уровня. А если где-то таки будут наступать, то это будут средства дальнего поражения: авиация, дальнобойные ракеты и беспилотники.

"Три вида наступательных операций в этом году, и, вероятнее всего, не более. В таком режиме можно проводить наступательные действия, уничтожая российскую армию", – предположил полковник запаса ВСУ.

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