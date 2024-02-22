Мовиться про Білогорівку Донецької області. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі пояснив, чому росіянам важлива ця ділянка фронту.

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Яке місто боїться втратити Росія

За словами Світана, район Білогорівки – один із небезпечних напрямків для ворога, тому окупаційна армія намагатиметься вирівняти там фронт. Росіяни намагатимуться зрізати вклинення Білогорівка – Сіверськ, тому що Білогорівка розташована поруч з Лисичанськом, який Росія боїться втратити.

Розуміючи, що з цього стратегічного наступального плацдарму ми можемо виконати бойове завдання, особливо цією весною, та боячись втратити Лисичанськ, росіяни намагатимуться зрізати це вклинення,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Іншими напрямками, на яких нині рухаються загарбники є район Бахмута – у бік Часового Яру, а також – у бік Мар'їнки. Крім того, достатня кількість ворожих військ є й у районі Волновахи. Там розосереджено близько 30 – 40 тисяч російських військових.

"Східний фронт у пріоритеті окупантів на найближчий місяць. Триває перерозподілення сил з тих ділянок, що нині визнані неперспективними", – зазначив Світан.

Росіяни тиснутимуть на Новомихайлівку

Згідно з картою DeepState, росіяни просунулися у напрямку Побєди Донецької області. Ворог рухався з Мар'їнки, але вперся в наші рубежі у Георгіївці, тому пішов північніше – у бік Новомихайлівки.

Найближчим часом вони тиснутимуть на Новомихайлівку та намагатимуться зрізати цей виступ, щоб вирівняти фронт,

– припустив військовий експерт.



Росіяни тиснутимуть на Новомихайлівку / Скриншот карти DeepState

Які операції Україна може провести у 2024 році

На думку Світана, у 2024 році Україна проводитиме переважно завдання оборонного рівня. А якщо десь таки наступатимуть, то це будуть засоби дальнього ураження: авіація, далекобійні ракети та безпілотники.

"Три види наступальних операцій у цьому році, і, найімовірніше, не більше. У такому режимі можна проводити наступальні дії, знищуючи російську армію", – припустив полковник запасу ЗСУ.

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