Где россияне могут пойти в наступление в ближайшее время: эстонская разведка считает ситуацию напряженной

По оценкам разведки Эстонии, россияне давят на Силы обороны Украины, поэтому следует ожидать активизации боевых действий. Глава эстонской разведки Антс Кивисельг высказал свое мнение по поводу ситуации на фронте, читайте об этом на 24 Канале.

Эстонская разведка постоянно мониторит ситуацию с войной России против Украины. Согласно последним прогнозам, военный бюджет России позволит врагу вести войну так же интенсивно, а в ближайшие недели оккупанты будут бить по инфраструктуре. Среди таких объектов назвали энергетическую систему, транспорт, предприятия, склады, телекоммуникационные центры.

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Как в Эстонии оценивают ситуацию на фронте

Ситуация в Украине становится напряженной. Общая интенсивность боев снова возросла по сравнению с предыдущей неделей, примерно на четверть. Россия пытается вернуть инициативу на всех линиях фронта, но, несмотря на это, серьезных изменений на передовой нет,

– сказал Кивисельг.

Оккупанты прут на Авдеевку, и там сейчас горячее всего. Они изменили свою тактику наступления: если раньше это были прямые пехотные удары, то сейчас дальние преследования. Это усложняет перегруппировку украинских подразделений, а также создание и укрепление оборонных позиций.

На каких направлениях наступают россияне

Кроме Авдеевского направления, Кивисельг назвал другие направления, также на Востоке Украины. Это Бахмутское и Марьинское – там усилился огонь из непрямого наведения.

Поскольку захватчики начали перегруппировать свои силы, это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступательные действия. Впрочем, Украина держит оборону, в частности на левом берегу Днепра, а россияне не ориентируются на местности и попадают на свои минные поля.

На этой неделе оккупанты потеряли около 10 тысяч ранеными или убитыми. Это значительная цифра.

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Россияне хотят подарить Авдеевку Путину под елку

Враг прет на Авдеевку, потому что надеется сделать Путину подарок к 14 декабря – дню, когда хозяин Кремля будет общаться с народом. Во время прямой линии Путин хочет показать успехи на фронте. Но за два месяца, как штурмуют Авдеевку, оккупантам ничего не удалось.