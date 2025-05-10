Наибольшая активность России на 2 направлениях разоблачает ее основную цель: карта боев 10 мая

Россияне продолжают наступательные действия почти по всей линии фронта. Силы обороны сдерживают натиск врага.

За прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении агрессор 6 раз штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

Враг атаковал в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 3 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

Противник штурмовал в районе Новой Кругляковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Редкодуба, Ямполовки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

Россияне пытались продвинуться возле Редкодуба: смотрите на карте

На Северском направлении в течение дня враг совершил 8 атак на позиции наших подразделений у Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Оккупанты атаковали в районе Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультино.

Бои шли возле Белой горы: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Россияне атаковали в районе Дилиевки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Луч, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка, Андреевка, Лысовка, Новосергиевка и в направлении Муравки, Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

Противник наступал в районе Александрополя: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Отметим, что наибольшую активность враг проявлял на Покровском и Новопавловском направлениях. Здесь расположены населенные пункты, которые граничат с админграницей Днепропетровщины.

Враг совершил атаки вблизи Ровнополя: смотрите на карте

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 6 вражеских атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

Оккупанты атаковали в районе Щербаков: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг 6 раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении Силы обороны отбили 19 атак российских захватчиков.