Планировали с осени 2025 года: майор ВСУ в запасе сказал, что задумала Россия на фронте

Россияне активизировались по всей линии фронта. Нынешние наступательные действия России уже можно считать началом наступательной масштабной операции.

Об этом сказал в эфире 24 Канала военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он рассказал, это является началом той той самой наступательной кампании, которую россияне планировали еще с осени прошлого года.

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На каких направлениях враг активизировался

Предварительно он должен был начаться весной 2025 года. Ее продолжительность почти до конца года. Враг планировал сосредоточить свои силы на Северном направлении – Сумском и Харьковском, а также на Южном – Запорожском, Северском и Херсонском.

На Восточном фронте продолжается давление на Покровск. Там регулярно происходит до трети, а иногда и половина всех боевых столкновений на фронте. Россияне снова сужают фронт – выбирают узкий участок для наступления, чтобы сконцентрировать преимущество в живой силе и технике. Это стратегически важный момент,

– сказал Алексей Гетьман.

Он добавил, что общая численность российских войск на фронте не увеличивается. Наоборот – она медленно уменьшается, потому что россияне несут потери. Они могут частично пополнять состав новобранцами – разными способами. По оценкам, ежемесячно им удается пополнить до 30 – 35 тысяч, но потери составляют примерно столько же. То есть существует незначительный отрицательный баланс в живой силе.

Именно поэтому они концентрируются на отдельных участках фронта. Перемещая войска с других направлений, пытаются достичь локального численного преимущества. Однако иногда это подается в информационном поле так, будто они перебрасывают новые силы из глубокого тыла – из Сибири или Дальнего Востока, будто формируют дополнительные мощные группировки по всей линии фронта. Но это не соответствует действительности,

– сказал Алексей Гетьман.

Он добавил, что численность их армии не растет. Именно поэтому они выбирают тактику сужения фронта – то есть перемещают часть войск с одних направлений на другие, чтобы на конкретном участке сделать попытку достичь хотя бы какого-то существенного результата.

Он подытожил, что в условиях гибридной войны информационная составляющая имеет огромное значение. Когда мы подаем данные об "увеличении" сил, нужно уточнять: речь идет не о новой мобилизации, а о перемещении войск с других участков фронта.