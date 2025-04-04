Россия имеет успехи на Юге: DeepState обновили карту фронта

В последнее время Россия усиливает штурмы украинских позиций на Юге. Запорожскую область называют одним из вероятных направлений весеннего или летнего наступления оккупантов.

На Юге ситуация контролируемая, но сложная. Враг пытается захватить определенные украинские позиции. Впрочем, в Силах обороны говорят, что таким образом противник решает свои тактические задачи. Сейчас признаков подготовки к большому наступлению на этом участке фронта нет, передает 24 Канал.

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Где россияне продвинулись

По данным DeepState, враг имел продвижение на Ореховском направлении. Так, он прошел вперед возле Каменского – села в Васильевской городской громаде Васильевского района Запорожской области.

Где расположено Каменское: смотрите на карте

Сложная ситуация сложилась на Торецком направлении. Оно остается одним из самых горячих на фронте. К сожалению, недавно здесь россияне тоже имели продвижение в самом Торецке.

Где продвинулся враг: смотрите на карте

К слову, ранее в ВСУ рассказывали, что за Торецк продолжаются городские бои, и оккупанты применяют различные тактики для обхода украинских войск. Так, захватчики попытались использовать подземные тоннели, чтобы пройти к украинским позициям в Торецке.