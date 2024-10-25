Россия готовит штурмовые группы: в УДА "Юг" спрогнозировали, куда будут рваться оккупанты

Оккупанты не прекращают активизировать боевые действия, самой тяжелой ситуация является в Донецкой области, но также активность боевых действий может расти на Приднепровском и Запорожском направлениях. Россияне готовят штурмовые группы и постоянно осуществляют штурмы.

В то же время сейчас враг активно действует на Времовском выступе, где может усилить наступление. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что на Запорожском направлении россияне также привлекают диверсионно-разведывательные группы, но угрозы полноценного наступления там нет.

Смотрите также Нам нельзя потерять Селидово, – Свитан сказал, что происходит на этом направлении

Куда будут рваться оккупанты

По словам представителя, любая активизация боевых действий со стороны врага происходит и будет продолжаться на всех направлениях фронта. Если сейчас самой тяжелой ситуация в Донецкой области, в других регионах ситуации тоже сложные и напряженные.

Враг пытается растянуть украинские силы и усилия настолько, чтобы повлиять на неиспользование соответствующих резервов на самых жарких отрезках. Интенсивность боевых действий может расти и на Приднепровском направлении, и на Запорожском.

"В то же время враг сейчас наиболее активно действует на Времовском выступе. В ближайшее время, я думаю, россияне будут пытаться двигаться в сторону Великой Новоселки и возможно Шахтерска. При этом будут применять активнее не только пехотную компоненту, но и механизированную", – отметил Братчук.

Времовское направление: смотрите на карте

По Запорожью, оккупанты уже не первый день терроризируют область и город, применяя управляемые авиационные бомбы. К сожалению, за время войны россиянам удалось усовершенствовать авиационные компоненты, которые позволяют увеличивать расстояние действия КАБов для ударов.

Однако пока не видно, чтобы враг наращивал усилия для полноценного наступления на Запорожье, ведь для этого нужно больше резервов, чем он имеет.

Заметьте! В то же время военный эксперт Петр Черник считает, что враг, вероятно, планирует наступление на Запорожье, формируя "ударный кулак" вблизи Бердянска. он предположил возможность использования северокорейской дивизии для наступления России там.

Только стоит напомнить, что группировки войск "Днепр" и "Юг", которые действуют на этих территориях, являются едва ли не крупнейшими среди оккупационных группировок.

Конечно, мы говорим о том, что интенсивность штурмовых действий растет, враг готовит штурмовые группы, очень активно работают диверсионно-разведывательные группы. Враг пытается найти слабые места, которые, он считает, есть в нашей обороне. Россиянам не удалось закрепиться в Левадном (Запорожская область – 24 Канал) и продолжить оттуда дальнейшее наступление,

– отметил спикер.

Также Братчук добавил, что оккупанты пытаются охотиться за украинскими экипажами беспилотных систем. К счастью, до сих пор им не удалось найти их локации.