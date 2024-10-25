Водночас зараз ворог найактивніше діє на Времівському виступі, де може посилити наступ. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що на Запорізькому напрямку росіяни також залучають диверсійно-розвідувальні групи, але загрози повноцінного наступу там немає.

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Куди рватимуться окупанти

За словами речника, будь-яка активізація бойових дій з боку ворога відбувається і буде продовжуватись на всіх напрямках фронту. Якщо зараз найважчою ситуація є в Донецькій області, в інших регіонах ситуації є теж складними та напруженими.

Ворог намагається розтягнути українські сили та зусилля настільки, щоб вплинути на не використання відповідних резервів на найспекотніших відтинках. Інтенсивність бойових дій може зростати і на Придніпровському напрямку, і на Запорізькому.

"Водночас ворог зараз найактивніше діє на Времівському виступі. Найближчим часом, я думаю, росіяни намагатимуться рухатись в бік Великої Новосілки і можливо Шахтарська. При цьому будуть застосовувати активніше не лише піхотну компоненту, а й механізовану", – наголосив Братчук.

Времівський напрямок: дивіться на карті

Щодо Запоріжжя, окупанти вже не перший день тероризують область та місто, застосовуючи керовані авіаційні бомби. На жаль, за час війни росіянам вдалось вдосконалити авіаційні компоненти, які дозволяють збільшувати відстань дії КАБів для ударів.

Однак поки не видно, щоб ворог нарощував зусилля для повноцінного наступу на Запоріжжя, адже для цього потрібно більше резервів, ніж він має.

Зауважте! Водночас військовий експерт Петро Черник вважає, що ворог, ймовірно, планує наступ на Запоріжжя, формуючи "ударний кулак" поблизу Бердянська. він припустив можливість використання північнокорейської дивізії для наступу Росії там.

Лише варто нагадати, що угруповання військ "Днєпр" та "Юг", які діють на цих теренах, є чи не найбільшими серед окупаційних угруповань.

Звісно, ми говоримо про те, що інтенсивність штурмових дій зростає, ворог готує штурмові групи, дуже активно працюють диверсійно-розвідувальні групи. Ворог намагається знайти слабкі місця, які, він вважає, є в нашій обороні. Росіянам не вдалось закріпитись у Левадному (Запорізька область – 24 Канал) та продовжити звідти подальший наступ,

– зауважив речник.

Також Братчук додав, що окупанти намагаються полювати за українськими екіпажами безпілотних систем. На щастя, досі їм не вдалось знайти їхні локації.