Где сегодня самая сложная ситуация со светом
Источник:Media Center Украина - Ukrinform
Ситуация в энергетической системе Украины на 7 декабря остается сложной. В некоторых регионах действуют аварийные отключения света.
Технически самая сложная ситуация в городах, которые расположены в Центре Украины и на Юге. Об этом заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко.
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Где самая сложная ситуация со светом
- В Киевской области;
- Харьковской области;
- Одессе;
- Херсоне.
Понятно, что в Херсоне вне конкуренции. Идет восстановление, все работают и шаг за шагом возобновляют питание для Херсона. Атаки на инфраструктуру Херсонщины проходят каждые 2 часа,
– заявил Харченко.
Он добавил, что российские террористы целенаправленно уничтожают объекты. После этого они открывают огонь по аварийным бригадам.
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Отключение света в Украине: последние новости
- В "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины до сих пор есть дефицит. В регионах, где превышают лимиты потребления электроэнергии, вводят аварийные отключения. В настоящее время идет поэтапное возобновление инфраструктуры после российской ракетной атаки.
- На атомных станциях Украины загружают блоки, отключаемые из-за повреждений электросетей.
- Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что в режиме отключения света украинцам придется жить до весны 2023 года.
- Кстати, утром 6 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что после ракетной атаки самые большие проблемы со светом будут в Одесской области.