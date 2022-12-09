Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен: где ситуация со светом самая плохая

Ситуация в энергетической системе Украины утром 9 декабря остается сложной, но контролируемой. Скорее всего, на выходных улучшений не будет.

Погодные условия усложняют ремонт

В нескольких областях превысили лимиты потребления, поэтому там применили режим аварийных отключений. Речь идет об Одесской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и электростанциях. Впрочем, погодные условия отрицательно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей и усложняют ремонтные работы.

– сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Где самая тяжелая ситуация

Россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Донецкой, Херсонской и Харьковской областей. Так что ситуация там – непростая.

областей. Так что ситуация там – непростая. Одесскую область удалось заживить резервными схемами. Однако в южных областях до сих пор вводится ограничение потребления из-за существенного объема повреждений в сети.

до сих пор вводится ограничение потребления из-за существенного объема повреждений в сети. В Киевской области повреждения получили объекты генерации. Так что ситуация там тоже непростая. Большой дефицит электроэнергии есть на Левобережье.

"К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации на выходные, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам ограничений", – подчеркнули в компании.

Если в вашем доме есть свет, то используйте его экономно, чтобы не производить нагрузку на систему. В частности, старайтесь не использовать приборы, потребляющие много электроэнергии, в пиковые часы – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 – 23:00.



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