Суббота 13 апреля в России началась с падения авиации. Сначала вертолет упал в городе Клинцы Брянской области. Однако тогда мало кто знал, что это лишь первый вертолет за день.

Как сообщили местные российские телеграм-каналы, у этого вертолета вроде бы загорелся двигатель. Однако после него гравитация притянула к земле еще не менее двух авиасудов.

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Места падения вертолетов

Первый вертолет, оказавшийся военным Ми-8, упал в частном секторе города Клинцы, что недалеко от российско-украинской границы. При этом, как можно судить по обнародованным кадрам, перед падением он несколько минут кружился в небе, а после громкого взрыва упал в частном секторе.

Российская авиация падала в Брянской области: карта

После этого над местом падения был виден столб густого черного дыма, поднимающийся к небесам. По данным росСМИ, в результате падения погибли двое россиян – пилоты военного вертолета.

Однако во всей этой истории есть интересный нюанс – по данным российских СМИ, в это время "меткое" вражеское ПВО сбивало ракету… Что ж, вероятно, сами того не осознавая, военные России могут получить статью за помощь украинской армии.

Вертолет прилег отдохнуть в Клинцах Брянской области: карта

Новое сообщение о падении вертолета жителей Брянщины себя ждать не заставило. Еще одна авиакатастрофа произошла вблизи поселка Сурецкий Муравей Клинцевского района.

Этот вертолет убил не только своих пилотов. Его обломки повредили некоторые дома в населенном пункте. Более того, по данным росСМИ, пострадала 51-летняя женщина, которая в это время находилась на улице.

Вертолет упал в селе Сурецкий Муравей, также в Брянской области: карта

Интересно заметить, что сами российские СМИ, пытаясь рассказать информацию как можно быстрее, запутались в собственной географии. Ведь в некоторых новостных каналах вместо Сурецкого Муравья местом падения называют Стародуб. А некоторые конкретизируют еще больше, и рассказывает, что вертолет упал вблизи села Волкустичи, что в Унецком районе области.

Вертолет мог разбиться и вблизи Стародуба: карта

Где располагаются Волкустичи: карта

Не вертолетами едиными

Однако только вертолетов в этот день было мало. Разбился также знаменитый российский истребитель Су-34. И что интересно – также в Брянской области, которую 13 апреля можно назвать этаким смертельным "бермудским треугольником". Более того, весь этот "дождь российской авиации" состоялся вблизи украинской границы.

Во время падения истребителя очевидцы наблюдали за шлейфом густого дыма, который преследовал судно, а парашютов экипажа видно не было. Как впоследствии стало известно, пилот и штурман не смогли катапультироваться и ликвидировались вместе с авиасудном.

Су-34 шлепнулся вблизи села Истровка в Стародубском районе Брянской области: карта

Заметим, что такому падению авиации враги уже придумали причину, и она заключается не в косоглазии российских "ППОшников". По их мнению, к падению авиации причастны диверсанты.