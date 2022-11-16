Где в Украине не будет света: график отключения на 16 ноября

Россия 15 ноября нанесла по Украине самую масштабную серию ракетных ударов. Поэтому света не было практически во всех регионах нашей страны. Враг нанес серьезные последствия для энергетической инфраструктуры, поэтому 16 ноября в Украине будут отключения света.

Какая ситуация в Украине со светом и где будут отключения – читайте в материале 24 канала.

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В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве еще 16 ноября ввели экстренные отключения света. Поэтому графики отключения пришлось отменить.

Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

– отметили в ДТЭК Киевские электросети.

Тех киевлян, у которых есть свет, призывали максимально его экономить.

В каких областях будут почасовые отключения

График почасовых отключений света для жителей Закарпатской области – здесь;

– здесь; в Запорожской области отключения начали в 00:00 с четвертой очереди, с 03:00 – первая очередь, с 06:00 – вторая, а еще через 3 часа – третья. Проверить, к какой очереди принадлежит ваш дом можно – здесь;

отключения начали в 00:00 с четвертой очереди, с 03:00 – первая очередь, с 06:00 – вторая, а еще через 3 часа – третья. Проверить, к какой очереди принадлежит ваш дом можно – здесь; график отключения света для Черновицкой области – здесь;

– здесь; график отключения света для Ивано-Франковской области – здесь;

– здесь; график отключения света для Винницкой области – здесь;

– здесь; график отключения для Львовской области – здесь.

В целом НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых отключений по всей Украине. Поэтому если у вас нет света, проверьте информацию на сайте вашего облэнерго.



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В Одесской области – экстренные отключения

В Одесской области пришлось ввести экстренные отключения света. Так что графики аварийных отключений, которые составили ранее, пока не действуют. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

На Николаевщине действуют 2 графика

В Николаевской области 16 ноября действуют графики и стабилизационных и почасовых отключений. Жителей области разделили на 10 групп и поочередно выключают свет в каждой. Однако в Николаевоблэнерго отметили, что отключения осуществляют оперативно, поэтому предупредить о них или спрогнозировать продолжительность невозможно.

Пока света нет у жителей, принадлежащих к 1 – 4 группам. Проверить в какой вы группе можно – здесь.

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15 ноября российская армия атаковала 15 объектов энергетической инфраструктуры в Украине. Почасовые отключения света – это вынужденная мера для того, чтобы уменьшить нагрузку на нашу энергосистему.