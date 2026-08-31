Постоянно меняет тактику ударов: генерал армии рассказал, какую цель преследует Путин

Российские оккупанты не перестают наносить удары по украинских городах, постоянно меняя форматы и графики своих воздушных атак. В Кремле прибегают к новым схемам обстрелов, надеясь добиться того, чего не удалось завоевать на поле боя.

Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "24 Каналу", что враг сознательно корректирует свои действия из-за отсутствия успехов на фронте. По его словам, главной задачей Кремля является попытка сломить дух украинского народа и заставить его согласиться на капитуляцию.

Почему враг изменил тактику атак?

По словам эксперта, оккупационные войска не смогли реализовать ни одну из своих стратегических целей. Именно поэтому Россия перешла к постоянному давлению на гражданское население, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре, логистике, торговым центрам и жилым домам.

Он отметил, что враг расширил географию атак и перешел к круглосуточному давлению, применяя комбинации беспилотников и ракет. Основной удар сейчас направлен на столицу и Киевскую область, хотя под угрозой остаются и другие регионы Украины.

Генерал армии объяснил, почему Кремль вынужден повышать ставки в войне: смотрите видео

Владимиру Путину, как считает генерал армии, накануне парламентских выборов нужно показать, что у него есть какие-то результаты и что он создает огромные проблемы украинскому народу.

Удары по гражданской инфраструктуре, по всем объектам жизнеобеспечения, торговым центрам, логистике, по людям непосредственно в жилых домах – это сегодня тактика и стратегия врага. Чтобы люди раскаялись и требовали любых условий мира с Россией,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Генерал армии подчеркнул, что Путин оказался в безвыходном положении, потому что ежедневно российская армия теряет до полутора тысяч военных, а санкционное давление разрушает экономику агрессора. На фоне этих поражений Кремль пытается применять тактику "выжженной земли" и повышать ставки.

В ходе этих террористических атак он пытается поднять ставки до такого уровня, чтобы показать и Европе, и миру, что готов на все, даже на ядерную войну. Но этого не будет,

– подытожил бывший руководитель Службы внешней разведки.

Маломуж добавил, что в то же время мировые державы, включая США, страны Европы, Китай и Индию, уже выдвинули России жесткие требования о недопустимости использования ядерного оружия.