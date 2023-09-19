"В реальной жизни воюют люди": генерал Милли ответил на упреки относительно медленного контрнаступления

Генерал Марк Милли заявил, что прогнозируемое течение войны значительно отличается от реального положения вещей на фронте. Однако он подчеркнул, что, несмотря на сложности, Украина освободила более половины своих земель.

Ранее генерал убеждал, что для полной победы необходимо больше времени. На территории Украины находится как минимум 200 тысяч россиян – всех их необходимо выгнать из оккупированных земель.

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Украина продолжает двигаться вперед

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на брифинге после заседания "Рамштайна" подчеркнул, что война на бумаге и в реальной жизни значительно отличается. В реальной жизни воюют настоящие люди. Они идут в атаку и могут попадать на минные поля.

Но контрнаступление продолжается, украинцы проникли через несколько линий российской обороны. Главное — никто не будет останавливаться, пока не будет достигнута главная цель,

– акцентировал генерал.

Несмотря на эти проблемы, ВСУ удалось освободить более половины оккупированных россиянами земель. Милли заявил, что Украина продолжает добиваться успеха и по состоянию на сегодня деоккупировала 54% захваченных территорий.

Какое состояние контрнаступления