Устранили ли Теплинского с должности заместителя командующего оккупантами в Украине: что говорят в ISW
Источник:ISW
Один из так называемых российских "военкоров" недавно заявил, что российского генерал-полковника Михаила Теплинского отстранили от должности. Официально он является командующим воздушно-десантными войсками России, которые активно участвуют в войне.
Аналитики Института изучения войны подробно проанализировали такие заявления российских "военкоров". Эксперты предполагают, что в информпространстве России возникла "самоцензура", и это объясняет, почему заявления о Теплинском не комментируют в сети.
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О чем свидетельствуют заявления по устранению Теплинского
Как утверждают в ISW, очевидная самоцензура в широком российском информпространстве позволила "военкорам" прямо критиковать и спекулировать темой относительно высшего военного руководства. В частности, об этом свидетельствует то, как "военкор" утверждал, что начальник генштаба России Валерий Герасимов якобы отстранил Теплинского от должности. Тогда ни одно из российских СМИ не прокомментировало это – не опровергло и не подтвердило.
Пока аналитики Института изучения войны не могут подтвердить заявления так называемого "военкора" об увольнении российского генерала. Впрочем, в ISW отмечают, что появление, хоть и ограниченных, таких утверждений привлекает внимание.
Очевидная цензура в более широком российском информационном пространстве, вероятно, открыла двери для некоторых маргинальных элементов для прямой критики и спекуляций в адрес высшего российского военного командования без всяких препятствий.
– говорится в своде.
Эксперты заявили, что подобные "маргинальные заявления" о роли Теплинского могут стать предвестником точки перелома в дискуссиях о российском военном руководстве. К примеру аналитики приводят публикацию инсайдерского источника, которые ежемесячно обнародует списки так называемого "военного кабинета" российского диктатора Владимира Путина. В том сентябрьском "списке" не было Теплинского. Это впервые с апреля 2023 года российский генерал не был внесен в "военный кабинет".
"Исключение Теплинского из списка "военного кабинета" пересекается с заявлением маргинального российского "военкора" от 22 сентября о том, что Герасимов отстранил Теплинского от исполнения обязанностей заместителя командующего в Украине", – подчеркнули в Институте изучения войны.
Кроме того, "инсайдерский источник", который упоминают аналитики, является одним из нескольких, чья информация является предвестником более масштабных событий в российском информпространстве. Пока в ISW не считают, что российское военное командование отстранило Теплинского от выполнения некоторых его обязанностей. Однако такие вбросы "военкоров" могут свидетельствовать о подготовке к увольнению.
Последние новости о Теплинском
- Михаил Теплинский – официально командующий воздушно-десантными войсками России. Кроме создания новых полков он планирует восстановить 104 дивизию. Аналитики Института изучения войны обращают на это особое внимание, ведь генерал враждебно относится к главе генштаба Валерия Герасимова и, очевидно, связан с наемниками Евгения Пригожина.
- Теплинский уже исчезал из медиапространства в июле. В сети утверждали, что генерала могли арестовать из-за его связей с вагнеровцами и Пригожиным. Впрочем, его публичное появление подталкивает к мнению, что России не хватает кадров, поэтому они вынуждены работать и с теми, кто, возможно, поддерживал мятеж главы ЧВК "Вагнера".
- Интересно, что Теплинский с появлением в медиапространстве сразу поразил неожиданным заявлением. Он открыт рассказал о потерях десантников. По его словам, более 5 тысяч десантников получили ранения, лечились и вернулись на российско-украинскую войну. 3,5 тысячи раненых "отказались оставить передовую", то есть не получили должного лечения. Таким образом, Теплинский выдал государственную тайну и на весь мир объявил, что так называемая "вторая армия мира" потеряла около 8,5 тысячи элитных бойцов.